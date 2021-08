Reserve des UBC Münster jetzt einsame Spitze

Erst bezwingt ein Konkurrent den anderen, dann stolpert der Sieger über einen Außenseiter – und plötzlich stehen die Basketballer des UBC Münster II mutterseelenallein an der Spitze der Oberliga. So dürfte es gerne auch zum Saisonabschluss aussehen, doch der Weg ist noch lang ...

Christoph Schneider trainierte schon in der Saison 2011 die UBC-Reserve, neun Jahre später ist er weider am Ruder.

Drei, zwei, eins: Ins neue Jahr war die Basketball-Oberliga noch mit einem Spitzentrio gestartet, vor Wochenfrist verabschiedete sich erst die GV Waltrop vom Platz an der Sonne ein wenig in den Schatten, an diesem Samstag erwischte es mit der BG Herford II den nächsten aus der Spitzenreiter-Riege. Die Herforder unterlagen beim RC Borken-Hoxfeld und räumten damit das Feld für den jetzt einsamen Spitzenreiter UBC Münster II. Die Truppe um Trainer Christoph Schneider entledigte sich souverän der Pflichtaufgabe gegen den FC Schalke 04 II und landete einen erst am Ende deutlichen 108:67 (49:46)-Erfolg.

Schneider nahm sowohl die Vorstellung seines Teams als auch den Ausrutscher der Konkurrenz mit Vergnügen zur Kenntnis, nahm die Ergebnisse aber auch als Warnung und Mahnung. „Man sieht, dass man gegen jede Mannschaft der Liga verlieren kann“, sagte er. Dass sein Team das am Wochenende gegen zunächst extrem treffsichere Schalke nicht tat, war auch ein Verdienst von Lorenz Neuhaus, der im Aufbau mit Tempo und Ideen überzeugte und sich zudem mit 28 Punkten zum Top-Scorer aufschwang. „Wenn dann ein 16-Jähriger so eine Performance abliefert und dabei seine Mitspieler so effektiv ins Spiel einbindet, dann zeigt das auch unser Potenzial“, so Schneider.

Zurück auf dem Erfolgsweg ist auch Lokalrivale Westfalia Kinderhaus, der sein Heimspiel gegen den SV Brackwede mit 67:59 erfolgreich gestaltete. Der Gast ist im Übrigen der nächste Gegner des UBC, die Westfalia bekommt es in der nächsten Woche mit dem Tabellenzweiten Herford zu tun.

In der Frauen-Oberliga scheinen die UBC-Damen ihr Zwischentief überwunden zu haben. Sie meldeten sich nach zwei schmerzlichen Niederlagen mit einem 75:56 über Schalke zurück und behalten die Spitze im Blick. Die Westfalia-Spielerinnen mussten dagegen beim 49:57 gegen BC Langendreer in ihre achte Saisonniederlage einwilligen.