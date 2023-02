Jagd auf die Jugend-Standarte: Wer stoppt Titelverteidiger Westbevern?

Bereit für die Titelverteidigung? Der RV Gustav Rau Westbevern, den einmal mehr Reitlehrerin Tanja Alfers (r.) vorstellt, tritt mit (v.l.) Carina Schlieper, Linn-Sophie Horstmann, Mialina Meyer, Anna Zepke, Alexandra Decker und Clara Prinz an.

Mit einem krachenden Comeback hatte sich das Januar-Turnier des Reiterverbandes Münster nach der Corona-Pause zurückgemeldet. Reiterinnen und Reiter, die zahlreichen Zuschauer und nicht zuletzt die Organisatoren waren begeistert – der Agravis-Cup war ein Erfolg. „Wir haben von ganz vielen Seiten positives Feedback erhalten. Wir sind super zufrieden“, sagt Oliver Schulze Brüning auch nach der eingehenden Analyse der fünf Tage in der Halle Münsterland. „Jetzt freuen wir uns auf das Jugend-Turnier“, sagt der Vorsitzende des Reiterverbandes.

Die Teilnehmer des 59. Jugend-Reit- und Springturniers des Reiterverbandes Münster 2022 war der RV Greven Dritter. Was geht diesmal für (o.v.l.) Sina Hoffmann, Madita Schlüter, Emma Gausling, Reitlehrerin Nicole Deiters, Eilin Leusmann, Marieke Meinert und Reitlehrerin Petra Leusmann sowie für (u.v.l.) Lena Wortkötter, Marie Ahmann und Jule Hoferber? Foto: Markus Lehmann / photo-by-ml.com Den RV Albachten vertreten (v.l.) Lina Wolzenburg, Hannah Michel, Reitlehrerin Henrike Sommer, Amy Chwaltzyk, Nathalie Köhler und Sinia Teufel. Foto: Markus Lehmann / photo-by-ml.com Auch der RV Rinkerode mit (v.l.) Charlotte Moddemann, Mika-Sofie Richter, Celine Nees, Jolina Honert, Theresa Koch und Reitlehrerin Andrea Niebling darf im Wettkampf um die Wanderstandarte der Stadt Münster nicht fehlen. Foto: Markus Lehmann / photo-by-ml.com Der RFV Havixbeck-Hohenholte versucht mit (v.l.) Mia Henrichmann, Alicia Prinz, Emelie Zöller und Marie Zöller sein Glück. Foto: Markus Lehmann / photo-by-ml.com Reitlehrerin Melanie Geßmann (l.) setzt in der Equipe des RV Nienberge-Schonebeck auf (v.l.) Frode Müller, Larissa Lammi, Isla Krimphove, Antonia Gödecke. Foto: Markus Lehmann / photo-by-ml.com Für den RV Roxel steigen Paulin Josephine Waldmann, Emma Helb, Ann-Kathrin Beyer und Nina Groneick in den Sattel. Foto: Markus Lehmann / photo-by-ml.com Der RV Albersloh, der auch ein eigenes Team stellt, und St. Hubertus Wolbeck treten zusammen mit (v.l.) Lena Ross, Carolin Rebsch, Reitlehrer Lans-Göran Cordes (Wolbeck), Greta Lütke-Harmann, Reitlehrerin Sabrina Finke (Wolbeck), Reitlehrerin Andrea Niebling (Albersloh), Judith Heimann, Mia Sandmann, Marie-Theres Hellenthal und Ben Stapel an. Foto: Markus Lehmann / photo-by-ml.com Gemeinsame Sache: Reitlehrerin Nadine Kodoh-Surmann vereint Mira Kemming (l.) und Annika Reher (r.) vom RV Appelhülsen mit der Bösenseller Reiterin Annika Bonmann. Sarah Bonmann fehlt auf dem Bild. Foto: Markus Lehmann / photo-by-ml.com 2019 hatte der RV St. Georg Saerbeck die Jugend-Wanderstandarte der Stadt Münster gewonnen. Diesmal machen sich (v.l.) Lotta Sohlmann, Nele Albers, Trainerin Claudia Rüscher (Trainerin), Anna-Lena Oelrich, Nele Kuberek, Pia Strotmeier und Lena-Sophie daran, das Kunststück zu wiederholen. Foto: Markus Lehmann / photo-by-ml.com Bereit für die Titelverteidigung? Der RV Gustav Rau Westbevern, den einmal mehr Reitlehrerin Tanja Alfers (r.) vorstellt, tritt mit (v.l.) Carina Schlieper, Linn-Sophie Horstmann, Mialina Meyer, Anna Zepke, Alexandra Decker und Clara Prinz an. Foto: Markus Lehmann / photo-by-ml.com

Das soll – natürlich ein, zwei Nummern kleiner – eine ähnliche Erfolgsgeschichte schreiben. Dabei hat das Kräftemessen des Nachwuches aus Münster und Umgebung dem großen Turnier etwas voraus: Anders als der Agravis-Cup fand das Jugend-Reit- und Springturnier auch im Vorjahr statt. Die Corona-Bedingungen ließen dies zu, auch wenn es Auflagen (Zuschauerzahl, Impf- und Genesenennachweis) gab. Doch mittlerweile sind auch diese Restriktionen gefallen, es ist alles bereitet für ein sportlich spannendes und atmosphärisches Turnier. „Wir sind wie immer hochmotiviert“, sagt Jugendwartin Britta Krebbing vor der 59. Auflage.

RV St. Georg Saerbeck eröffnet den Samstag

Bereits am Freitag um 16 Uhr geht es im Westfälischen Pferdezentrum mit den ersten Prüfungen des Rahmenprogramms los, für das das Nennungsergebnis „ähnlich gut wie im Vorjahr“ (Krebbing) ist. Der Höhepunkt der drei Tage ist aber wie immer der Wettkampf um die Jugend-Standarte der Stadt Münster. Elf Vereine sind dabei, angeführt wird das Feld um den RV Albachten, den RV Roxel und den RV Nienberge-Schonebeck vom Gustav Rau Westbevern. Der ­Titelverteidiger gehört schon fast naturgemäß zu den Favoriten, sieben der letzten neun Wettbewerbe entschied das Team von Reitlehrerin Tanja Alfers für sich – eine stolze Bilanz. Der letzte Verein, der in die Westbeverner Phalanx einbrechen konnte, war der RV St. Georg Saerbeck. Der Sieger von 2019, der im Januar bei den „Großen“ kein Team stellte, eröffnet den Wettbewerb am Samstag. Als letzte der elf Mannschaften geht die Startgemeinschaft RV Albersloh/RV St. Hubertus Wolbeck ins Viereck. Eine Besonderheit, da Albersloh zudem eine eigene Equipe stellt. „So kann aber auch Wolbeck dabei sein“, erklärt Krebbing.

Erneut wird ein Motivationspreis ausgelobt Foto: Es ist wohl das Zitat schlechthin im Sport und gilt als olympisches Motto: „Dabei sein ist alles.“ Natürlich ernten die Sieger den Applaus, werden mit Goldenen Schleifen geehrt und von Familie, Freunden und Zuschauern gefeiert. So auch beim Wettkampf um die Jugend-Standarte der Stadt Münster, in dem aber auch das Schlusslicht nicht vergessen und mit einer besonderen Aufmerksamkeit bedacht wird – mit dem von unserer Zeitung ausgelobten Motivationspreis, der der letztplatzierten Equipe ein Trainingswochenende mit einem Spring- oder Dressurtrainer beschert. Damit vielleicht dieses Team im Jahr 2023 das Feld von hinten aufrollt. ...

Die Dressur (18 Uhr) ist traditionell die erste der vier Teildisziplinen, direkt im Anschluss folgt das Vormustern. Am Sonntag ist in der Theorie (11.30 Uhr) das Wissen des Nachwuchses gefragt, ehe ab 14 Uhr in umgekehrter Reihenfolge zum Zwischenstand die Entscheidung im Parcours fällt. „Wir freuen uns alle auf einen spannenden Wettkampf und hoffen auf viele Zuschauer“, sagt Krebbing.