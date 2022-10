„Richtige Pfade eingeschlagen“ – Kein Großmeister, aber großer Boom

Früher schmückten sich die Münsterland Open mit großen Namen. Aktuell ist beim größten Schachturnier der Region kein Großmeister am Start. Die Veranstaltung boomt trotzdem und bringt die Organisatoren an die Kapazitätsgrenze.

In den Herbstferien nimmt sich die Führungscrew des Schachklubs Münster 32 seit Jahren ein paar Tage Urlaub. Die Münsterland Open, das mit großem Abstand größte Turnier in dieser Region, fordern nun schon seit Jahrzehnten ihren Tribut. Aktuell erlebt das Spektakel seine 39. Auflage. Mit über 300 Teilnehmern ist es größer denn je zuvor. „Wir stoßen an unsere Kapazitätsgrenzen. Vielleicht könnten wir durch Anmietung weiterer Nebenräume noch 20 Spieler mehr aufnehmen. Dann aber wäre wirklich Schluss“, erklärt Thomas Schlagheck. Selbstverständlich hat sich auch der Vorsitzende frei genommen für die Schachtage. „Unser zehnköpfiges Team ist zwar eingespielt, aber die Arbeit wird nicht weniger“, sagt er.

Früher schmückten sich die Open mit Großmeistern überwiegend aus Osteuropa. Das las sich stets eindrucksvoll, zerrte aber auch am Etat. „Die meisten mussten wir mit einem Startgeld ködern. Und nachher haben sie dann auch noch die größten Stücke vom Preisgeldkuchen abgegriffen. Manchmal hatten wir den Verdacht, dass es da Absprachen gab. Deshalb fahren wir nun eine andere Philosophie“, meint Schlagheck und ergänzt: „Großmeister sind weiterhin willkommen. Aber sie bekommen nichts mehr geschenkt.“ In diesem Jahr sitzt in der Hiltruper Stadthalle kein Großmeister am Brett. Gleichwohl sieht Schlagheck „Spiele auf hohem Niveau. Und die Resonanz zeigt ja auch, dass wir die richtigen Pfade eingeschlagen haben.“

Auch Überraschungen bei den Münsterland Open

Überraschungen gibt es auch. Nicht an der Spitze: Nach fünf der insgesamt neun Runden führen mit Ruben Köllner (SF Deizisau) und Jakob Pfreundt (HSK Lister Turm) zwei Internationale Meister die Open-Konkurrenz an. Ebenfalls noch verlustpunktfrei ist Jona Bungarten (SF Brackel) auf Platz drei. Auf Rang vier mit nur einem halben Punkt Rückstand auf das Trio folgt Tom Dordevic. Der Nachwuchsspieler aus der Düsseldorfer Talentschmiede ist gerade zwölf Jahre alt. „Ich bin begeistert. Von ihm werden wir in der Zukunft viel hören“, sagt Schlagheck im Brustton der Überzeugung.

Für Jasper Holtel, Spitzenspieler des SK 32 und Mitfavorit auf den Open-Titel, lief es bisher noch nicht rund. Eine Niederlage in der zweiten Runde und ein Remis in der fünften warfen den Juristen im Kampf um die Preisgelder in der Gesamthöhe von 4250 Euro (Sieger: 1500) ordentlich zurück. Auffällig gut schlugen sich dagegen andere Spieler des Ausrichters. Philipp Junk aus der zweiten Mannschaft und Tobias Blockhaus aus der „Vierten“ glänzten nach fünf Runden mit je 4,5 Punkten auf den Rängen fünf und sechs. Ebenfalls noch aussichtsreich im Rennen lagen Lennart Quante, FM Klaus Schmitzer, Georg Rott und Dirk Jansen mit je 4 Zählern. „Das Turnier macht richtig Spaß. Wir sind alle sehr gespannt, welcher Außenseiter seine Position bis zum Ende am Samstag hält“, sagt Schlagheck.