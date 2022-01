Richtungsweisende Wochen für die UBC-Zweite und die U 19

Für die zweite Mannschaft des UBC Münster und die U 19 des Clubs stehen wichtige Wochen an. Ideal ist es natürlich nicht, dass beide Teams am Samstag innerhalb von zwei Stunden spielen müssen. Denn beide verfolgen noch ehrgeizige Ziele.

Ganz glücklich waren Christoph Schneider und Atilla Göknil mit den Ansetzungen nicht. Da spielt am Samstag um 16 Uhr zunächst der UBC Münster II in der 2. Regionalliga das Verfolgerduell gegen den TVO Biggesee. Zwei Stunden später steigt für die U 19 des Clubs gegen die Löwen Erfurt die erste Partie in der Aufstiegsrunde zur Bundesliga-Gruppe A, in der es ganz nebenbei um ein Playoff-Ticket geht. Das Problem an der Terminierung: Phil Schmidt, Paul Viefhues, Lukas Ehrich und Joshua Sievers (er allerdings fehlt ohnehin angeschlagen) können nicht wie gewohnt in der Zweiten mitmischen.

Viele Gegner von oben

„Das ist schon schade“, sagt Schneider, Coach der UBC-Reserve, die vor richtungsweisenden Wochen steht. An den nächsten sechs Spieltagen geht es mit Ausnahme des Derbys gegen die SG Telgte-Wolbeck Baskets nur gegen Konkurrenten aus der oberen Tabellenhälfte, Samstagsgegner Biggesee reist als Tabellendritter punktgleich an. Der Verlierer könnte zunächst einmal den Kontakt zu Spitzenreiter BC Soest abreißen lassen. Münster aber ist zuversichtlich, dass es mindestens erster Verfolger bleibt – trotz der Pokal-Niederlage am Dienstag gegen den Regionalligisten Recklinghausen. „Das war für uns der perfekte Einstieg in die kommenden Wochen. Da haben wir die nötige Härte und Intensität gespürt, die wir brauchen werden“, sagt Schneider, der bis auf seine Youngster alle dabei hat.

Diese sind zwar im Göknil-Team dabei, dennoch plagen den Coach Verletzungs- und Corona-Sorgen. Neben Sievers fehlen auch Mats Niggemann und Ruben Krüger gegen die Löwen, bei denen gleich sechs Spieler regelmäßig im Pro-B-Kader des Clubs stehen. „Das ist eine gute, top-ausgebildete und physisch starke Mannschaft, die wahnsinnig aggressiv und schnell spielt und bissig ist“, sagt Göknil. Schwächen aber habe auch Erfurt – und der UBC daher seine Chance.

Je ein Sieg und eine Niederlage

Zu der Vierergruppe gehören zudem noch die Metropol Baskets Ruhr sowie die Franken Tornados aus Nürnberg. Alle vier Teams nehmen je einen Sieg und eine Niederlage aus den Duellen in ihren Vorrunden-Staffeln mit. Je zweimal spielen die Münsteraner, die gegen Metropol den direkten Vergleich gewonnen haben, gegen Erfurt und Nürnberg. Die beiden Ersten schaffen den Sprung in die Playoffs und dürfen in der kommenden Saison in der A-Klasse der Bundesliga mitmischen.