Roxel zieht beim Sieben-Tore-Spektakel den Kürzeren

Schlagabtausch mit fünf Toren binnen 20 Minuten statt Sommerkick: In der Landesliga hatten der BSV Roxel und Gast Vorwärts Wettringen richtig Lust auf die offensive Ausrichtung, die die Münsteraner mit 3:4 (1:1) verloren, obschon sie vor dem vierten Gegentreffer das Momentum auf ihre Seite gezogen zu haben schienen. Heimniederlage Nummer zwei tat weh, weil ein Platz in den Top Vier nicht erreicht werden dürfte.

Unterm Strich erlaubte Roxel mit fahrigen Aktionen gegen den Ball dem Gewinner zu viele Szenen – Vorwärts-Coach Patrick Wensing war hingegen stolz. Denn er siegte, obschon er Torjäger Lyon Meyering und fünf weitere Stammspieler in die Vorwärts-Zweite beordert hatte, die im Abstiegskampf der Kreisliga A punkten muss.

Wettringens Bußmann ist kaum zu bremsen

„Drei Tore daheim müssen einfach reichen“, sagte BSV-Trainer Oliver Logermann, der offensiv wechselte und eine sich reinhängende Elf erlebte, die aber zu keiner Zeit vor Rückschlägen sicher war. „In der Summe gab es zu viele Fehler bei uns, auch wenn wir offensiv eine gute Spielanlage hatten.“

Und mit Kai Kleine-Wilke einen, der beste Standards schlug und immer antrieb. Seinen Freistoß köpfte der zunächst sehr aktive Florian Kaling ins Tor (9.), aber wenig später foulte Roxels Aljoscha Kottenstede den kaum regulär zu bremsenden Sturmsolisten des VfL, Felix Bußmann. Florian Kappelhoff-Rickert traf per Elfmeter (18.). Kollege Julian Krause scheiterte aus Nahdistanz an Keeper Joshua Hermes (34.). Die von der Fünferkette abgesicherten Wettringer agierten geschickt und blieben im Tempospiel immer gefährlich.

Lübke patzt, Wettringen trifft zum Sieg

Ihrem 2:1 durch Kappelhoff-Rickert (53.), vor dem Bußmann die Roxeler an der Grundlinie rotzfrech ausspielte, folgte ein fulminanter 18-Meter-Kracher von Krause zum 3:1 (61.). Gerade eingewechselt verkürzte BSV-Stürmer Steffen Hunnewinkel nach einem Rückgabepatzer von Vorwärts-Abwehrchef David Ratering (62.) und versorgte Roxel mit neuem Mut.

Tatsächlich glich Kottenstede per Volley nach Kleine-Wilkes Eckball aus (70.). Dann aber klärte der ansonsten durch die Bank sattelfeste Christoph Lübke einen hohen Ball nicht per Kopf, sondern legte ihn Kappelhoff-Rickert zu dessen drittem Treffer vor (72.). Und ja – Roxel hatte noch Chancen zum 4:4, blieb aber glücklos am Ende.

Roxel: Hermes – Kottenstede, Lübke, Ziegner, Wessels (81. Sojeva) – Gockel, Flaßhar – Krasniqi, Kleine-Wilke, Bußmann (53. Bäumer) – Kaling (60. Hunnewinkel)