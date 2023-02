„Dann ist man machtlos“: Roxels Talfahrt nimmt Tempo auf

Nachdem der Rückrundenstart unter dem neuen Trainer Marco Weitz mit einem Sieg im Derby gegen Albachten vielversprechend begann, kam vor Karneval mit der Niederlage in Nordkirchen die Ernüchterung. Der BSV rangiert auf einem Abstiegsplatz. Diesen schnellstmöglich zu verlassen ist die Devise und das Unterfangen sollte daheim gegen SuS Neuenkirchen beginnen. Doch Roxel geht momentan auf dem Zahnfleisch, das Lazarett ist prall gefüllt und deshalb ist die 1:3 (0:1)-Niederlage auch nicht überraschend.

Die Gäste aus Neuenkirchen stecken ebenfalls im Abstiegskampf und brauchen jeden Zähler. Und so begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe, kleine Nickeligkeiten gehörten zum Spiel. Spielerisch waren die Gäste besser aufgestellt. Roxel war aufgrund der vielen Ausfälle nicht eingespielt und hatte besonders in der Defensive Schwächen. Der eigentlich in der Reserve aktive Dominik Wessels gab alles, kratzte sogar einen Ball von der Linie, aber das 0:1 durch Linus Groeger in der 40. Minute konnte er nicht verhindern. Roxel ging nach einer durchwachsenen ersten Hälfte mit einem Rückstand in die Kabine, den es zu egalisieren galt.

Goßling fliegt kurz nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel war Roxel besser im Spiel, bekam aber in der 58. Minute den nächsten Nackenschlag verpasst, als Jonas Goßling mit Gelb-Rot vom Platz musste. Von nun an in Unterzahl ließen sich die Gastgeber zwar nicht unterkriegen, fingen sich aber in der 74. Minute das 0:2. Der BSV blieb dran und erzielte durch Maximilian Picht in der 84. Minute den Anschlusstreffer – und drängte jetzt mit Macht auf den Ausgleich. Den machte Malte Nieweler mit einem direkt verwandelten Freistoß in der Nachspielzeit zunichte.

Trainer Marco Weitz suchte keine Ausreden. „Dass wir so stark dezimiert auftreten mussten, zeichnete sich bereits Anfang der Woche ab, deshalb wusste ich, was auf uns zukommt. Wir konnten unser eigentliches Spiel nicht aufziehen und haben stattdessen mit langen Bällen unseren Zielspieler Maximilian Schulze-Geisthövel gesucht. In der Tabelle stehen wir eng zusammen und wir wussten, dass es ein enges Ding werden würde. Die Dramaturgie des Spieles hatte es in sich, denn in Unterzahl ein Traumtor zu kassieren, wo wir so nah dran waren am Ausgleich – dann ist man machtlos.“

Roxel: Brückner – Wesberg, Goßling, Ziegner, Wessels – Slawinski (65. Hennecke), Prieto Rodriguez, Kaling, Picht – Bußmann, Schulze-Geisthövel.