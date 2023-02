Rückschlag im Titelrennen: Westfalia läuft in Werther nur hinterher

Exakt einmal lagen die Landesliga-Handballerinnen von Westfalia Kinderhaus beim Gipfeltreffen in und gegen die HSG Werther am Donnerstagabend in Front – und das nicht zum einzig sinnvollen Zeitpunkt, bei Spielschluss nämlich. Stattdessen ging die Truppe um Coach Daniel Vaegs, der den erkrankten Leon Kersten auf der Trainerbank vertrat, nach knapp zwei Minuten durch Top-Torschützin Magdalena Krämer (elf Treffer) mit 1:0 zum ersten und zum letzten Mal in Führung – und übergab dann Regie und Kommando an die Gastgeberinnen der HSG Werther/Borgholzhausen, die vorbeizogen und die Führung dann bis zum 21:20 (13:9)-Endstand auch nicht mehr abgaben. Und zur Belohnung die Westfalia auch an der Ligaspitze ablösten.

Dabei war die Partie über lange Zeit nicht so spannend, wie es das Ergebnis vermittelt. „Werther war schnell vier Tore weg – und dabei blieb es dann. Da waren wir im Spiel, aber nie so richtig dran“, beschrieb Vaegs den Spielfilm. Die Ostwestfälinnen hatten die Begegnung im geharzten Griff, stellten nach knapp 50 Minuten die Torproduktion aber überraschend ein. 21:16 stand es zu diesem Zeitpunkt, und Kinderhaus blies zur finalen Aufholjagd. Doch zwölf Sekunden nach dem 20:21-Anschluss erlöste die Schlusssirene den neuen Spitzenreiter. „Die Enttäuschung war bei den Spielerinnen und bei mir groß, aber noch ist nichts verloren“, so Vaegs. Denn Werther ist im Rückspiel in Kinderhaus zu Gast, zum dritten Titelaspiranten Sassenberg geht’s auch noch.