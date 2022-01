Rückstände lähmen den VCO bei BW Dingden

Diese Niederlage ärgerte den Trainer besonders. Beim direkten Konkurrenten im Tabellenkeller, BW Dingden, musste sich der VCO Münster am Sonntag mit 0:3 geschlagen geben. Die Gäste liefen in jedem Satz einem Rückstand hinterher und lagen nie in Führung.

Dieser Status ist Gold wert. Weil der VCO Münster als Stützpunktteam des Deutschen Volleyball-Verbandes mit einem Sonderspielrecht ausgestattet ist, genießt er das Privileg, nicht absteigen zu können. Eine glückliche Fügung – denn längst befindet sich das Team von Trainer Justin Wolff in der grauen Zone. „Klar liegt der Fokus auf der Ausbildung der Talente, aber wir alle haben genug Motivation, jedes Spiel gewinnen zu wollen“, so der Coach. Der am Sonntag schon verärgert war, denn das 0:3 (25:20, 25:17, 25:21) beim unmittelbaren Konkurrenten BW Dingden tat schon weh. „Wir haben nicht gut aufgeschlagen, zu viele Fehler gemacht. Das müssen wir am Dienstag ausführlich analysieren.“

Es war nicht viel zu spüren von dem Schwung, den die Gäste nach dem 3:2 gegen den VCO Berlin in der Vorwoche eigentlich haben mitnehmen wollen zum Gastspiel in den Ortsteil der Stadt Hamminkeln. „Das ist ärgerlich, weil Dingden wie wir im Keller steckt und damit ein Gegner auf Augenhöhe ist“, so Wolff.

In allen drei Sätzen lief Münster einem frühen Rückstand hinterher. Schnell lag der USC mit vier, fünf Punkten im Hintertreffen. „Wir haben es nicht verstanden, uns wieder heranzutasten. Im Gegenteil, der Rückstand schien uns eher zu lähmen.“ Das Fazit ist ernüchternd – aber die Spielzeit ist nicht vorbei. Noch bleibt reichlich Zeit für eine Kurskorrektur. Am kommenden Wochenende ist Münster zweimal daheim gefordert. Samstag kommt es zum Derby mit den Skurios Volleys Borken (15 Uhr), Sonntag wartet die DSHS SnowTrex Köln (16 Uhr) in der Halle am Berg Fidel.