Angl gibt Bewerbung für Paris ab, Holthues/Kuhn setzen Maßstäbe

Um die ganz großen Schlagzeilen müssen sich die Trainer und Trainerinnen des RV Münster nicht mehr kümmern, die schreiben sich schon fast von alleine. Jasper Angl beispielsweise braucht kaum noch Hinweise vom RVM-Team, den 22-Jährigen hat sein Heimatverein bestens geschult vertrauensvoll in die Hände der Bundestrainer übergeben, die jetzt die Früchte der guten Ausbildung ernten.

Beim ersten Leistungstest der besten Aktiven des Landes fuhr Angl gemeinsam mit Paul Klapperich aus Bonn allen anderen Duos auf und davon und hat auf dem langen Weg zu den Olympischen Sommerspielen in Paris 2024 eine eindrucksvolle Bewerbung für einen der begehrten Plätze im Deutschland-Achter bei Bundestrainerin Sabine Tschäge hinterlegt.

Das Flaggschiff des Verbandes bleibt auch Sehnsuchtsziel der Kruse-Brüder, die allerdings in Dortmund nicht an ihrer Visitenkarte feilen konnten. Der frisch gebackene Sportsoldat Sönke Kruse musste krankheitsbedingt passen, sein älterer Bruder Ole glänzte am Samstag auf dem Ergometer, musste aber am Sonntag gemeinsam mit Henry Hopmann die Konkurrenz ziehen lassen – sein 16. Rang bedarf noch einiger Kurskorrekturen in den kommenden Leistungstests.

Luca Lücke weckt hohe Erwartungen

Das RVM-Team kümmerte sich aber im Schatten des „großen“ Trios um den Nachwuchs, der mit 32 Startern sowohl quantitativ als auch qualitativ gewohnte Stärke bewies. Luca Lücke beispielsweise deutete einmal mehr an, dass er ebenfalls das Zeug für künftige Schlagzeilen hat. Im U-19-Leichtgewichtseiner startete der Münsteraner zwar mit den Konkurrenten, war im Ziel aber wohl der einsamste Ruderer des Wochenendes. Mit 64 Sekunden Vorsprung ruderte Luca nach sechs Kilometern ins Ziel – und weckt hohe Erwartungen: „Wir sind gespannt, was der Nachwuchsathlet so in 2023 zeigen kann“, so Trainer Mario Acosta.

Im Juniorinnen-Einer (U 17) siegte Bentja Schneider, eine Altersklasse weiter (U 19) sorgte Schwester Tjorven als Dritte für ein weiteres Erfolgserlebnis. Platz drei sicherten sich auch Daniel und Sebastian Hopf im ungesteuerten U-19-Zweier. WM-Starterin Sara Grauer sicherte sich an der Seite von Klara Oening (Sorpesee) sogar Rang zwei. Auch Kieran Holthues und Vinzent Kuhn sind auf bestem Weg, an ihre Vorjahreserfolge anzuknüpfen. Als Achte im Seniorenbereich belegten die U-19-Vize-Weltmeister Rang zwei im U-23-Bereich, einen Platz vor Teamkamerad Leonard Bührke, der nach der krankheitsbedingter Absage von Sebastian Merschel mit dem Berliner Johann Svoboda ins Rennen gegangen war.

Para-Ruderin Manuela Diening war in Dortmund auf der langen und auf der kurzen Distanz erwartungsgemäß konkurrenzlos unterwegs. Heimtrainer Sebastian Fuchs verbuchte zwei souveräne Siege seines Schützlings.