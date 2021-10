Rugby-Tourists mit kleiner Besetzung zum großen Erfolg

Tourist Niklas Devenish am Ball, gesichert von Strippenzieher Marc Zupan. Im Hintergrund zeigt Kapitän Jan Rülander den nächsten Spielzug an.

Es war so eine Art sportlicher Kneippkur: Kalt erwischt wurden die Rugby Tourists Münster vor ihrem fünften Saisonspiel in der 2. Rugby-Bundesliga, während der Partie bei Bremen 1680 waren die starken Kerle aus Münster dann aber heiß und auf Betriebstemperatur. Eine massive Erkältungswelle hatte die ­Tourists-Abordnung auf ein soeben noch vertretbares Mindestmaß zusammengestutzt, das in Bremen einen umso wertvolleren 42:28-Erfolg einspielte.

Smarte Strippenzieher

Von Beginn an zogen die Half-Backs ­Felix Brummel und Marc Zupan mit viel Übersicht die Fäden und setzten ihre Scorer in Szene: Niklas Raabe (2), Jona Steube und Arne Falk brachten die Tourists in Durchgang eins (28:0) auf die Anzeigetafel, Fahd Lakiri legte zu Beginn der zweiten Halbzeit scheinbar vorentscheidend nach. Doch die Gastgeber waren durch diesen überdeutlichen Rückstand nicht geschockt, sondern nutzten ihn als Motivationshilfe und starteten eine eindrucksvolle Aufholjagd. Beim Stand von 21:35 witterte Bremen wieder Morgenluft – Zupan mit dem sechsten und letzten Tourists-Versuch nebst der sechsten erfolgreichen Erhöhung machte dann aber doch den Deckel drauf und sorgte für den dritten Erfolg in Serie – die bereits am kommenden Samstag (15 Uhr) auf heimischem Geläuf gegen Hannover 78 II ausgebaut werden soll.