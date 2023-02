Ziele in großer Gefahr: Bittere Erkenntnisse für Nullacht und Albachten

Dass der SC Münster 08 und Concordia Albachten in der kommenden Saison aller Voraussicht nach wieder Bezirksliga-Konkurrenten seien werden, schmeckt beiden Clubs nicht. Wie es nun weitergehen soll, verraten die Trainer.

Muss mit dem SC Münster 08 wohl für ein weiteres Jahr in der Bezirksliga planen: Trainer Gerrit Göcking und der Kanalclub haben den Anschluss an die Tabellenspitze nach der Winterpause schnell verloren.

Concordia Albachten und den SC Münster 08 eint nach diesem Wochenende der Frust – und die schmerzhafte Erkenntnis, in der kommenden Saison wohl wieder in der Bezirksliga aufeinander zu treffen. Denn: Landesliga-Aufsteiger Albachten droht ab Sommer wieder eine Klasse tiefer antreten zu müssen. Nullacht hingegen hat das Thema Aufstieg nach dem Fehlstart ins neue Jahr abgehakt.

„Ein Punkt aus zwei Spielen ist viel zu wenig. Neben Spitzenreiter Ibbenbüren ist auch Borussia davongezogen“, meint Gerrit Göcking, Coach des Kanalclubs. „Wir werden die Tabelle ab jetzt ausblenden, aber ich werde nicht zulassen, dass wir die Saison einfach austrudeln lassen.“

Schon vor dem Rückrundenstart – ein 1:1 bei GW Gelmer – hatte Göcking klare Worte gefunden, die Vorbereitung seines Team bemängelt und eindringlich davor gewarnt, dass es bald nur noch um die vielzitierte „goldene Ananas“ gehen könnte. Göckings Schreckensszenario ist nun eingetreten. Nullacht kommt als Vierter auf 33 Zähler, Dritter ist der SV Burgsteinfurt (38 Punkte), davor liefern sich Borussia Münster (41) und die Ibbenbürener SV (43) ein heißes Rennen – auch weil der Spitzenreiter am Sonntag nur zu einem torlosen Remis gegen Teuto Riesenbeck kam.

Nullachts Trainer hatte in der Vorbereitung auf die Rückserie die nötige Fokussierung vermisst. „Wir haben die Quittung dafür bekommen“, sagt Göcking. „Wenn wir schlecht trainieren, dürfen wir uns nicht wundern, dass der Rhythmus und die Leichtigkeit fehlen.“

Gleichwohl macht die zweite Halbzeit bei der knappen Derby-Niederlage gegen Borussia (0:1) Mut. „Die Jungs haben mit Herz und Leidenschaft gespielt, sie haben alles auf dem Platz gelassen“, sagt Göcking. So soll es nun weitergehen – ganz egal, was die Tabelle sagt.

Albachten stellt das ungefährlichste Team

Die würde auch Concordia-Coach Sebastian Hänsel am liebsten ausblenden. Nach dem 0:4 gegen den SV Dorsten-Hardt, der vor der Partie zumindest in Schlagdistanz schien, bleibt der Landesliga-Vorletzte bei 13 Punkten aus 19 Spielen. In der neuen Klasse gelangen Albachten erst zwei Siege und magere 21 Treffer – damit stellt die Concordia das harmloseste Team der Liga.

Wenn dann auch noch fünf Stammkräfte ausfallen, ist das für Hänsels Truppe schlichtweg „nicht zu kompensieren“. Die individuelle Klasse machte gegen Dorsten den Unterschied. Hänsel, der seinen Trainerposten im Sommer an den bisherigen Assistenten Sven Saerbeck und Innenverteidiger Max Heimsath übergibt, ist Realist genug.

Durchhalteparolen will er nicht äußern. „Es wird ganz hart“, sagt Hänsel mit Blick auf den Abstiegskampf und angesichts von zehn Zählern Abstand zum rettenden Ufer. „Wir müssen schauen, dass wir uns nun im Training die Erfolgserlebnisse holen“, erklärt Hänsel. Ein seltenes Gefühl beim Aufsteiger.