SC Münster 08 gewinnt beim Borghorster FC mit 3:2

Der SC Münster 08 kann am Samstag beruhigt auf das Oktoberfest in Münster schlendern. Die Jungs von Trainer Gerrit Göcking setzten sich im vorgezogenen Spiel am Freitag in Borghorst mit 3:2 durch. Der Siegtreffer fiel erst in der Nachspielzeit.

Da steht dem Oktoberfestbesuch in Münster am Samstag doch nichts mehr im Wege. „Wir haben was zu feiern“, freute sich am Freitagabend Gerrit Göcking. Der Trainer von Fußball-Bezirksligist SC Münster 08 sah beim Gastspiel in Borghorst einen Last-Minute-Sieg. Das 3:2 durch Joscha Louis Lange fiel erst in der zweiten Minute der Nachspielzeit (90.+2). Nullacht baute seine Tabellenführung aus, hat nun 19 Punkte auf dem Konto, bleibt über das Wochenende hinaus Spitze.

Finn Lenze hatte die Gäste nach 25 Minuten per Strafstoß einigermaßen gut in die Spur gebracht. Joshua Olden gelang aber noch vor der Pause der Ausgleich (42.). Alexander Wehrmann packte in der 55. Minute sogar noch die Führung drauf – da staunte Münster 08 nicht schlecht. „Wir sind ruhig geblieben, haben nicht die Brechstange rausgeholt“, lobte Göcking seine Jungs. Nach dem Ausgleich von Rui Petro Guimares (66.) dauerte es bis in die Nachspielzeit, bis Lange traf.

SC Münster 08: Remmert – Mathieu, Wathling, Ricken, Rehberg – Machmouchi (90.+2 Jördens), von Felde (74. M. Höppner), Hamsen (59. Lange) – Lenze (59. Touray), Guimares, Pohlmeyer (82. Ciuraj)