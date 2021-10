SG Telgte-Wolbeck startet selbstbewusst gegen „Geheimfavorit“ Biggesee

Telgte

Was für ein Gefühl: Nach 20 Monaten Pause dürfen die Telgte-Wolbeck Baskets wieder in der 2. Regionalliga spielen, und das gleich zu Hause. Als „kleinen Geheimfavoriten“ bezeichnet Marc Schwanemeier den ersten Gegner TVO Biggesee. Der Trainer sagt: „Wir gehen selbstbewusst in die Saison.“

Von Ralf Aumüller