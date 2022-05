SGS feiert gelungenen Auftakt in die Freibadsaison

Endlich wieder Schwimmen im Freien! Schon einen Tag bevor das Freibad Coburg am Sonntag wieder für Jedermann seine Pforten öffnete, läutete die SGS als Landesleistungsstützpunkt die Freibadsaison ein. Im Rahmen eines internen, aber offiziellen Wettkampfes durften sich die Aktiven wieder draußen austoben. „Die Stimmung war gut und das Wetter hervorragend“, freute sich SGS-Trainer Jens Okunneck. „Alles war toll vorbereitet vom Coburg-Team, eine rundum gelungene Veranstaltung.“

Wichtiger Formcheck vor den Meisterschaften

Nur zum Spaß aber sprang der schwimmerische Nachwuchs nicht ins Becken, „mit Blick auf die anstehenden Meisterschaften war das ein wichtiger Termin, um die Form zu testen“ stellte Okunneck heraus. Genauso wie in Dortmund, wo am kommenden Wochenende die NRW-Meisterschaften stattfinden, gab es am Samstag in der Coburg erneut die Chance, in die Ranglisten für die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften (DJM) zu schwimmen. „Viele konnten sich in den Platzierungen nach vorne schieben“, freut sich Okunneck. Besonders Kuno Sanders (Jahrgang 2008) hob sich hervor, schwamm gleich vier persönliche Bestzeiten und qualifizierte sich in 04:54,07 Minuten über 400 Meter Freistil noch auf den letzten Drücker für die NRW-Meisterschaften. „Eine gute Zeit“, kommentierte Okunneck, der sich auch über Tina Wetzels (2005) Auftritt freute. Über 100 Meter Rücken schwamm sie in 1:09,34 Minuten eine persönliche Bestzeit und schob sich in der DJM-Rangliste weiter nach vorne.