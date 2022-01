SGS Münster fährt nun doch mit drei Teams zum Bundesfinale in Wuppertal

Mit drei Teams geht die SGS Münster ins Bundesfinale der Deutschen Mannschaftsmeisterschaften in Wuppertal. Die weibliche C-Jugend sowie die männliche D- und A-Jugend vertreten den Verein in der Schwimmoper.

Gleich drei Mannschaften gehen am Wochenende für die SGS Münster in Wuppertal bei den Deutschen Mannschaftsmeisterschaften der Jugend an den Start. Für das Bundesfinale qualifizierten sich die C-Jugend weiblich (2008/09) sowie die männliche D-Jugend (2010/11), und letztlich doch die A-Jugend (2004/05).

„Das war schon sehr spannend, mit den Ältesten. Erst waren sie drin, dann raus und plötzlich überraschender Weise doch wieder qualifiziert“, berichtet Stützpunkttrainer Jens Okunneck von den Höhen und Tiefen, durch die sich die Athleten in den letzten Tagen im Training emotional kämpften. Die Teilnahme von drei Mannschaften spiegelt die gute Jugendarbeit der SGS wieder. „Das ist selbst bei den Spitzenvereinen keine Selbstverständlichkeit“, sagt Okunneck, wobei durchaus eine Portion Stolz in seinen Worten mitschwingt.

Erth hat Ziele vor Augen

Die Ziele beim Bundesfinale am Wochenende hat Coach Markus Erth direkt vor Augen. Sowohl die C- als auch die D-Jugend seien aussichtsreiche Teams fürs Podest. Überdurchschnittliche Leistungen in der Disziplin Brust zeigten im vorausgegangenen Qualifikationswettkampf aus der jüngsten Mannschaft Elija Marasus (100 Meter/1:21,55 Minuten) und Moritz Trenkpohl (100 Meter/1:25,13 Minuten). Stark in der C-Jugend ist Olivia Hopfinger, die ihr Team in den Disziplinen Brust und Schmetterling das Team in Position bringen könnte, dazu ruhen Hoffnungen auf Ronja Gerling in ihrer Hauptdisziplin Freistil (100 Meter/1:01,09 Minuten). „Eine Kombi, die sich schon im Training bewährt hat und gerade im schwierigen Format Lagen eine Konkurrenz für die Herausforderer vom Bundesstützpunkt Essen sein könnte“, meint Erth.

Für die A-Jugend ist es altersbedingt in dieser Konstellation der letzte gemeinsame Auftritt. Dabei sind Falk Lömke, Lion Schürmann, Valentin Schnermann und Robert Settle – sie werden ebenfalls alles raushauen.