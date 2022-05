SGS sichert sich sechs erste Plätze

Bei den NRW-Jahrgangsmeisterschaften in Dortmund sicherte sich die SGS Münster ganze 36 Podestplätze - sechs davon ganz oben. Das Event bot für die Aktiven auch die letzte Chance, sich für die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin zu qualifizieren.

Gerade zurück aus dem Trainingslager in Málaga, schon geht es wieder rund für die SGS Münster. Bei den NRW-Jahrgangsmeisterschaften in Dortmund sammelten die Aktiven 36 Podestplätze und schnappten sich gar sechsmal den Sieg. „Das war schon richtig gut“, lobte Trainer Markus Erth. „Wir haben uns da super verkauft“.

Alleine für drei Erfolge war Falk Lömke (Jahrgang 2005) verantwortlich, siegte sowohl über 100 Meter Freistil (52,37 Sekunden), als auch über 50 Meter (26,78 Sekunden) und 100 Meter Rücken (57,9 Sekunden). Auch Patricia Rutz (2008) gewann über 50 Meter Schmetterling (29,68 Sekunden), Tina Wetzel (2005) sicherte sich über 200 Meter Rücken (2:25,8 Minuten) und 100 Meter Rücken (1:07,49 Minuten) gleich zwei erste Plätze.

DJM-Qualifikation auf den letzten Metern

Das Event bot auch die letzte Chance, sich für die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften in zwei Wochen in Berlin zu qualifizieren. „Der eine oder andere hat das auf den letzten Metern geschafft“, verriet Erth. So sind Christopher Sundermeier (2006), der Bronze über 100 Meter Schmetterling (1:01,07 Minuten) holte, und Moritz Trenkpohl (2010) als Zweiter über 200 Meter (2:58,30 Minuten) und 50 Meter Brust (36,66 Sekunden) dabei.

Insgesamt werden es 17 bis 20 SGS-Aktive sein, „so ganz klar ist das noch nicht, da der Quali-Zeitraum noch läuft“, erklärte Erth. Zuletzt gab es acht DJM-Medaillen. „Das wollen wir so wiederholen“, so Erth.