SGS-Talent Falk Lömke veredelt tolle Bilanz

Zweimal Dritter, einmal Zweiter – und jetzt? Endlich Erster. Falk Lömke hat sich bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften am Freitag eine Krone aufgesetzt. Nach starkem Rennen siegte der junge Münsteraner in der 200-Meter-Schmetterling des Jahrgangs 2005.

Nach einmal Silber und zweimal Bronze schlug Falk Lömke am Freitag über 100 Meter Freistil als Erster an und gewann bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften den Titel.

Für Falk Lömke ist die Schwimm- und Sprunghalle im Berliner Europasportpark ein äußerst erfolgreicher Ort. Bis Freitag hatte sich der Athlet der SGS Münster bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften bereits als Edelmetall-Liebhaber entpuppt, hatte einmal Silber sowie zweimal Bronze gewonnen. Nun toppte der Schützling von Trainer Marcus Erth seine Leistungen – mit dem Sieg über 100 Meter Freistil. Der Meistertitel ist das i-Tüpfelchen der bisher starken SGS-Leistungen, zu denen ganz sicher auch der Finaleinzug von Lion Schürmann (Jahrgang 2005) am Freitag über 200 Meter Schmetterling zählt. In 2:11,28 Minuten belegte er schließlich den achten Rang und steigerte sich um vier Sekunden. „Das war auch Vereinsrekord, Lion hat das ganz stark gemacht“, sagte Erth.

Lömke (2005) war als Vierter souverän in den Endlauf geschwommen, zählte deshalb auch zu den Medaillenkandidaten. Und diese Vorschusslorbeeren bestätigte der Münsteraner sehr eindrucksvoll. Der junge Münsteraner pulverisierte seine Bestzeit von 52,59 Sekunden um 76 Hundertstel und entthronte Titelverteidiger Aaron Leupold (Potsdamer SV). „Großartig“, befand Coach Erth, „Falk hat seine Stärken in der Unterwasserphase nach den Wenden konsequent ausgespielt. Er lag schon auf der zweiten Bahn vorn und hat dann durchgehalten.“

Unglücklich gelaufen sind dagegen die Rennen von Maximilian Kassenbrock (2006), Patricia Rutz und Olivia Hopfinger (beide Jahrgang 2008). Auf „seiner Strecke“ (Erth), den 200 Metern Brust, mischte Kassenbrock um einen Finalplatz mit – verpasste diesen in 2:33,51 Minuten (Bestzeit) als Neunter um 16 Hundertstel.

Noch knapper war es bei Rutz, bei der DJM schon mit Bronze über 100 Meter Rücken dekoriert. Ihr fehlten trotz persönlicher Rekordmarke (1:01,29 Minuten) über diese Distanz im Freistil läppische neun Hundertstel zu einer weiteren Finalteilnahme. An dieser rauschte auch Olivia Hopfinger über 200 Meter Schmetterling vorbei, als Neunte war sie 23 Hundertstel zu langsam– drückte ihre Bestzeit aber auf 2:36,07 Minuten.

Dies glückte auch Robert Settle (2004) über 200 Meter Schmetterling. Gut fünf Sekunden war er schneller unterwegs als gemeldet, in der starken Konkurrenz reihte er sich mit 2:18,99 Minuten als 16. ein. Einen Platz weiter nach vorn ging es für Valentin Schnermann (2004) über 100 Meter Freistil, die er mit Bestzeit in 53,90 Sekunden beendete. Auf dieser Strecke kam Yuhyeon Nam (2005) auf den 21. Rang, ihr Bruder Uhyun (2008) wurde, 22., Kevin Kock (2007) landete auf Rang 23. Sie alle schwammen wie auch Tina Wetzel (2005) über 200 Meter Brust (Platz 16) in den Bereich ihrer Bestzeiten.