SGS bleibt Leistungsstützpunkt – und kooperiert mit den Wasserspringern

Als Landesleistungsstützpunkt hat die SGS Münster in den vergangenen Jahren für Aufsehen gesorgt. Die Schwimmgemeinschaft bildet eine starke Nachwuchsabteilung aus und schnappte sich zuletzt immer wieder Medaillen auf Bundesebene. Der Verband NRW hat den Verein nun für weitere vier Jahre als Landesleistungsstützpunkt lizenziert.

„Das ist als Auszeichnung für die Sportler und Trainer zu sehen“, freute sich SGS-Stützpunktleiter Klaus Bradke und dankte der Stadt, „die uns gut durch die Pandemie hat kommen lassen“. Voraussetzung für den Status sind mehrere Faktoren, beispielsweise eine entsprechende Nachwuchsförderung und eine gewisse Anzahl an Wettkampfbeteiligungen. Mit Markus Erth kann die SGS zudem einen Schwimmtrainer mit A-Lizenz aufweisen, Coach Jens Okkuneck will in diesem Punkt bis zum Ende des Jahres nachziehen.

Gemeinsame Hoffnung auf das Westbad

Außerdem gibt es von nun an eine Kooperation zwischen der SGS und einem weiteren und erneut anerkannten Landesleistungsstützpunkt der Stadt – dem bei den Wasserspringern der SV Münster 91. Zusammen wollen beide unter anderem gegen gesunkene Athletenzahlen ankämpfen, sagte Stefan Nitsche, der die Sudmühler als Stützpunktleiter führt. Der Plan sei es, den Schwimm-Standort Münster weiter zu stärken – denn es steckt auch eine andere Hoffnung hinter der Zusammenarbeit: „Mit dem Bau des Westbads hoffen beide Vereine, dass für Öffentlichkeit und Leistungssport affine Trainingsbedingungen geschaffen werden“, so Nitsche. Ein vorsichtiger Ruf nach einer besseren und den sportlichen Leistungen gerechten Infrastruktur.