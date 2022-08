Freiluft-Veranstaltung beim TuS Hiltrup: Neues Format kommt gut an

Premiere bei der 22. Auflage der Show des Sports, ausgerichtet vom Stadtsportbund Münster (SSB). Diesmal fand die Veranstaltung für Vereine, Ehrenamtliche und Interessierte nicht in der Großsporthalle in Berg Fidel statt, sondern unter freiem Himmel.

Das konnte sich für den Anfang sehen lassen. Es war zwar schon die 22. Show des Sports, ausgerichtet vom Stadtsportbund Münster (SSB). Aber nun fand die Veranstaltung für Vereine, Ehrenamtliche und Interessierte nicht in der Großsporthalle in Berg Fidel statt, sondern unter freiem Himmel auf der Anlage des TuS Hiltrup. Und für den Ausrichter hatte Michael Schmitz, SSB-Vorsitzender, ein großes Lob parat: „Ich habe nur in zufriedene Gesichter bei der Veranstaltung geschaut. Das war für den TuS Hiltrup wieder eine Menge Arbeit, und gerade erst vor einer Woche hatte der Verein noch den Halbmarathon ausgetragen.“

Also, der TuS mit Simon Chrobak an der Spitze, hatte das vierstündige Spektakel „gewuppt“. An die 1000 Menschen besuchten die Veranstaltung, rund um die Ehrung der Ehrenamtlichen und der Clubs, die in Sachen Nachhaltigkeit für Aufmerksamkeit gesorgt hatten, war ein buntes Programm zusammengezimmert worden.

Sechs Vereine präsentierten sich unter dem großen Motto „Spiel, Sport und Spaß für Familien“. Frisbee unter dem Dach des SC Münster 08, Lacrosse oder auch das Taekwondo-Team Münsterland wurden vorstellig. Schon in Nienberge hatte die vereinseigene Rhönrad-Abteilung zur Einweihung des Kunstrasenplatzes mit einer Vorführung geglänzt, auch auf dem Hiltruper Kunstrasenplatz wurde eine Vorstellung dahingerollt – auf einem zugegebenermaßen ungewohnten Untergrund.

Willi Brunert aus Hiltrup demonstrierte Low-T-Ball, die Tennis-Alternative, während interessierte Kids am TT-Mobil des westdeutschen Tischtennis-Verbandes gegen einen Roboter spielen konnten. Turnen mit den Turnados der TG Münster war auch zu sehen, es war ein kurzweiliger Nachmittag für Besucher.

Michael Schmitz und seiner Mitstreiter bekamen direkt Kritiken, und die waren gut, einige Clubs hoben bereits den Finger und würden gerne auch mal die dann 23. oder 24. oder x-ste Show des Sports auf ihrer Anlage austragen. „Das Feedback war gut“, sagte Schmitz. Und fügte an: „Die Resonanz war sehr ordentlich für das erste Mal. Unser Ansatz ist ja auch, sich bei den Menschen im Ehrenamt zu bedanken und auch bei den Clubs, die sich um Nachhaltigkeit verdient gemacht haben.“ Viele schauten vorbei, vermutlich wird es im kommenden Jahr eine erneute Freiluft-Ausgabe geben. Bei den Besucherzahlen könne man sicherlich noch zulegen, sagte Schmitz. Aber der Anfang einer etwas anderen Veranstaltungsform sei gemacht. Die 22. Show des Sports ist Geschichte.