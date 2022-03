SK 32 Münster hat Lust auf ein großes Abenteuer

13 Jahre nach dem Abstieg ist der SK 32 Münster wieder Mitglied der 2. Schach-Bundesliga. Als krasser Außenseiter im erlesenen Kreis startet der am Wochenende in die Saison. An den Spitzenbrettern freuen sich zwei sehr junge Spieler auf ganz besondere Herausforderungen.

Dr. Kai Wolter ist der erfahrenste Spieler im Team des SK 32. Er sammelte bereits in den 2000er Jahren Erfahrungen in der 2. Liga.

Außenseiter? Krasser Außenseiter? Vor dem Comeback in der 2. Schach-Bundesliga gibt sich Jasper Holtel keinen Illusionen hin. „Realistisch betrachtet, werden wir da nicht länger als diese eine Saison spielen. Was uns aber nicht davon abhalten wird, den Versuch zu unternehmen, den einen oder anderen Gegner zu ärgern“, sagt Jasper Holter, Nummer eins des SK Münster 32.

Letztmals vor 13 Jahren spielte der SK 32 um Zweitliga-Punkte. Im Juni 2021 öffnete sich überraschend das Tor zur Rückkehr – der Traditionsclub überlegte nicht lange und ließ sich auf das Abenteuer ein. Auch auf die Gefahr hin, regelmäßig ins Matt gesetzt zu werden. Nominell ist die Konkurrenz dem Neuling jedenfalls deutlich voraus.

Während viele Gegner mit Großmeistern auf der Meldeliste protzen, schickt der SK 32 bestenfalls Fide-Meister an die Bretter. Auch im kleinen Rausch des Aufstiegs blieben die Münsteraner ihrer Philosophie, mögliche Zugänge nicht mit Geld zu ködern, treu. „Außerdem wollen wir mit den Leuten antreten, die den Sprung in die 2. Bundesliga geschafft haben“, sagt Holtel.

Verlegung wegen des Ukraine-Kriegs?

Münsters Spitzenspieler ist 24, Leonhard Ortmeier, der das zweite Brett besetzt, noch jünger. „Ich bin sehr gespannt, wie wir uns schlagen. Das ist eine sehr spannende Sache“, meint Holtel. In der Begegnung mit Solingen könnte der Jurist auf Artur Jussupow treffen. Der 62-jährige Deutsche mit russischen Wurzeln war einmal die Nummer drei in der Welt.

Solingen ist erst im Mai Gegner der Münsteraner, der erste Doppelspieltag wird an diesem Wochenende in Bochum ausgetragen. Am Samstag misst sich der SK 32 mit der SG Porz, tags darauf kommt es zum Duell mit dem SC Remagen Sinzig. Zwei hochkarätige (besonders Sinzig) Kontrahenten, da wird nicht viel zu holen sein für den Außenseiter.

Möglicherweise wird der Vergleich mit Porz noch kurzfristig abgesagt. Die Kölner haben beim Verband um Verlegung gebeten. „Die Mannschaft ist zu großen Teilen ukrainisch-stämmig. Ich habe großes Verständnis dafür, dass den Spielern da gerade andere Dinge durch den Kopf gehen als Schach“, sagt Holtel.

SK 32 rechnet sich gegen drei Teams etwas aus

Für die Meisterschaftsrunde in der 2. Liga West sind zehn Spielrunden terminiert, die Kämpfe am Brett werden jeweils an Doppelspieltagen ausgetragen. Am letzten, Anfang Juli, hat der SK 32 Heimrecht. Chancen auf Überraschungen wird sich der Neuling gegen Hansa Dortmund, die SG Bochum und SF Neuberg ausrechnen, auch diese Teams kommen ohne Großmeister aus, haben allerdings Internationale Meister gemeldet.

„Uns ist bewusst, wie schwierig die Aufgaben sind, die auf uns zukommen. Wir freuen uns trotzdem darauf. Die Chance, in diesem erlesenen Feld mitspielen zu können, wollte sich niemand entgehen lassen“, erklärt Holtel.