Somalischer Kulturverein bittet zum Hallenkick

Der somalische Kulturverein Münster feiert in diesem Jahr seinen zehnten Geburtstag – so richtig Fahrt aufgenommen hat der Verein mit Sitz an der Sprickmannstraße in Kinderhaus allerdings erst 2016, als er den Fußball als kleinsten gemeinsamen Nenner und größtes gemeinsames Vielfaches, mithin als kulturübergreifende Bewegung den Fußball in sein Vereinsleben und den Sport in seinen Vereinsnamen integrierte. Ende 2016 stellte sich der Vereins bei einem Einlagespiel im Rahmen der Hallenstadtmeisterschaften erstmals einem größeren Publikum vor. Der angestrebte Einstieg in den Liga-Betrieb musste anschließend zwar verschoben werden, doch seit zwei Jahren bereichert die Auswahl des somalischen Kulturvereins die Bunte Liga Münsters – zuletzt als souveräner Stadtmeister. Im Sommer 2017 organisierte der Club auf dem Kunstrasenplatz am Arnheimweg in Gievenbeck ein multikulturelles integratives Fußball-Turnier mit Kickern aus drei Kontinenten. Am kommenden Samstag folgt nun die zweite Auflage, diesmal in der Halle und in Hiltrup. 13 Teams mit Spielern aus 13 Nationen werden beim Integrations-Cup im Hiltruper Schulzentrum erwartet. Der Ball rollt ab 8.30 Uhr.