16 Jahre alte Münsteranerin sorgt in Melbourne für Furore

Als bekennende Tennisfans verfolgen die Aktiven des TC Preußen Münster verfolgen die Aus­tralian Open in Melbourne ohnehin mit großem Interesse – aber in diesem Jahr aus gegebenem Anlass über die längst von allen deutschen Hoffnungen befreiten Herren- und Damenkonkurrenzen hinweg. Denn im Juniorinnenfeld schreibt eine junge Preußen-Spielerin Schlagzeilen.

Die 16-jährige Sonja Zhiyenbayeva legte noch vor kurzem für die Preußen Hand an den Schläger, sicherte sich für den TCP den Sieg bei den Gronau Open und ist jetzt mitten drin im Titelrennen am Yarra River in Australien.

Die 16-Jährige aus Albachten steht nach Siegen über die Tschechin Amelie Smejkalova (7:5, 6:4) und Lokalmatadorin Stefani Webb (6:4, 4:6, 6:4) bereits in der dritten Runde des Grand Slam Turniers. Gegnerin ist in der Nacht zu Donnerstag die an Nummer 15 gesetzte Renata Jamrichova aus der Slowakei.

Die Münsteranerin, die zuletzt mit und für Deutschland im Viertelfinale das Billie-Jean-King-Cups in Antalya stand, ist in Down Under auch in der Doppelkonkurrenz noch im Einsatz. An der Seite der Rumänin Cara Maria Mester überstand sie ihr Mammutmatch in der ersten Runde nach dramatischem Finale im Champions Tiebreak gegen die australisch/polnische Kombination Ewald/Yang mit 6:7, 6:3 und 10:7. In der zweiten Runde kommt es erneut zum Kräftemessen mit Smejkalova aus Tschechien, die gemeinsam mit der Argentinierin Luciana Moyano als Nummer sechs der Setzliste als Favoritin ins Match gehen wird.