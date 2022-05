Sparta-Frauen und Hiltrup nicht zu retten – Derby-Siege für Westfalia und Nullacht

Die Männer von Eintracht Hiltrup hatte es schon in der vergangenen Woche getroffen, die Frauen von Sparta Münster haben nun Gewissheit. Beide Landesligisten sind nun abgestiegen. Derby-Siege feierten Westfalia Kinderhaus und der SC Münster 08.

Eine klare Angelegenheit war das Landesliga-Derby in der Halle Ost. Die Frauen von Westfalia Kinderhaus setzten sich beim SC Münster 08 mit 31:16 (18:8). Nach zehn Minuten führten die Gäste bereits mit 8:2, die Richtung war klar vorgegeben. Carina Antfang erzielte neun Treffer für den Tabellenzweiten, der oft über Tempogegenstöße zum Erfolg kam. Im zweiten Durchgang stabilisierte sich Nullacht ein bisschen.

Nach sieben Siegen musste der BSV Roxel mal wieder eine Niederlage hinnehmen. Der 1. HC Ibbenbüren setzte sich in Albachten mit 18:15 (9:9) durch. Gerade nach der Pause lief die Gastgeberinnen offensiv nicht mehr viel zusammen. Muriel Joehnk brachte die Münsteranerinnen zwar am Ende noch zweimal in Schlagdistanz, doch die letzten Angriffe blieben allesamt ohne Tor.

Sparta hat keine Chance mehr

Für Sparta Münster steht seit diesem Wochenende der Abstieg fest. Das 27:45 (10:23) beim SC Everswinkel II, der damit als Meister feststeht, kam nicht überraschend. Da die letzten fünf Teams runter müssen, gibt es keine Chance mehr. Coach Max Köster sieht aber das Positive: „Für die Entwicklung der Mannschaft ist die Bezirksliga vielleicht besser. Ich sehe viel Potenzial und glaube an den Wiederaufstieg, wenn wir eine vernünftige Vorbereitung hinbekommen.“ Dass es nicht für den Klassenerhalt reichte, hat in seinen Augen mit der „fehlenden Konstanz“ zu tun. „Zwischendurch blitzte unser Können immer mal auf, auch im Training.“ Beim Primus lief die erste Hälfte katastrophal. „Da hatten wir wieder Selbstzweifel“, sagte Köster. „Aber nach der Pause haben wir uns gesteigert.“

Hiltrup verliert zum Abschied

Für Eintracht Hiltrup war in der Männer-Landesliga der Abstiegskampf schon vor der Derby-Niederlage beim SC Münster 08 verloren. Beim 39:22 (21:13) für den Kanalclub waren die Dinge schnell geklärt. Nach einer Viertelstunde stand es noch 9:9, dann verlor der Abstiegskandidat den Anschluss. „Uns war von Anfang an bewusst, dass es uns erwischen kann“, sagte Trainer Marcel Graefer. „Dass wir bis einen Spieltag vor dem Ende noch die Chance hatten, drinzubleiben, war wesentlich mehr, als wir uns erträumt hatten. Sein Ex-Club hatte die Hiltruper nach dem für beide letzten Saisonspiel zur gemeinsamen Abschlussfeier eingeladen. „Also konnten wir ja nicht einfach dort gewinnen“, sagte Graefer augenzwinkernd.

Eine weitere Niederlage mussten Spartas Herren beim TV Vreden einstecken. Der Tabellenletzte verlor mit 21:30 (8:14), führte aber immerhin in der Anfangsphase mit 4:3. Nils Haverkamp erzielte sieben Tore.