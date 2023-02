Jetzt sind alle Pokale übergeben: Das sind Münsters Beste des Jahres 2022

Über drei Jahre ist es her, dass Münsters Sportlerinnen und Sportler das letzte Mal in Präsenz geehrt wurden – am Montagabend ist es endlich wieder so weit. Die hiesigen Sportgrößen versammeln sich im Jovel, um die Besten des Jahres 2022 zu küren. Los geht's um 19 Uhr.

Die Westfälischen Nachrichten vergeben Trophäen in den vier Kategorien Juniorsportler/Juniorsportlerin, Sportlerin, Sportler und Mannschaft des Jahres. Außerdem wächst die Liste der Preisträger in der Kategorie Sport-Oskar. Mit diesem Titel werden Personen gewürdigt, die sich im besonderem Maße um den Sport in Münster verdient gemacht haben.

Hier finden Sie alle Nominierten für die Wahl zu Münsters Sportlerinnen und Sportlern des Jahres 2022 zum Durchklicken: