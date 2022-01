Welches Team schnappt sich den letzten Titel für 2021?

Sportlerwahl 2012: Felix Brummel (2.v.l.) gewinnt in der Junioren-Konkurrenz, später folgen noch Sportlerwahl-Siege in der Mannschaft und als Einzelsportler. Ruderpartner Sven Ditzel, Weitspringerin Lena Malkus sowie die Fußballer Stefan Kühne und Matthew Taylor gehörten zu den Siegern der damaligen Austragung.

Es ist ja während der Phase des Votings der Sportlerwahl immer wieder die Frage, inwieweit Teams davon profitieren, dass sie spielen dürfen – gerade in Zeiten von Corona. Ja, ja, sagen die Optimisten, wenn gewonnen wird, dann erhöht das ja die Chancen der Mannschaft auf Stimmen. Nein, nein, vermuten die Skeptiker, nur eine einzige Niederlage kann einen Club in der Wahl weit zurückwerfen.

So gesehen haben es der Ruder-Achter des RV Münster, die Footballer der Blackhawks Münster oder die Tennisspieler des 1. TC Hiltrup ganz schwer, sie haben derzeit keine Wettkämpfe im Programm.

Der SC Preußen Münster oder die WWU Baskets Münster könnten dagegen punkten, sie sind planmäßig im Januar am Ball. Aber der SCP wie auch die Baskets könnten auch mal verlieren. Andere, wie das Tanzpaar David Jenner und Elisabeth Tuigunov oder das Läufer-Trio der LG Brillux, stecken dabei schon mittendrin in der Vorbereitung auf das noch frische Jahr 2022. Was war noch mal 2021?

Rudern, Football oder die Cross-Athleten?



Achter des RV Münster (Rudern): Seit Jahren mischt das Boot in der Bundesliga ganz weit vorne mit, nun endlich gewann die Crew auch die Wettkampfserie und ist Meister.

Sportlerwahl: Die Kandidaten für die Mannschaft des Jahres Im Jahr 2019 - bei der letzten Sportlerwahl in Münster - schnappten sich die WWU Baskets Münster den Titel "Mannschaft des Jahres". Auch im Vorjahr gewann das Team um Trainer Philipp Kappenstein (links im Vordergrund) die begehrte Auszeichnung. Wer wird Titelträger für das Jahr 2021? Hier sind die Kandidaten.

Foto: Jürgen Peperhowe Münster Blackhawks (American Football, Oberliga): Das nennt man wohl eine grandiose Saison. In der Oberliga blieben die Münster Blackhawks ungeschlagen, am Ende wurde der Meistertitel durch einen 26:0-Sieg über die Cologne Crocodiles gewonnen. Auch das Derby gegen die Münster Mammuts gewannen die Blackhawks vor einer erneut vierstelligen Zuschauerzahl mit 12:7. Football interessiert in Münster, Football zieht richtig.

Foto: Münster Blackhawks WWU Baskets Münster (Basketball, 2. Bundesliga Pro B): Die Baskets sicherten sich bei den letzten beiden Sportlerwahlen bereits den Titel "Mannschaft des Jahres" - jetzt könnte das Triple gelingen. Das war zuvor nur den Volleyballerinnen des USC Münster geglückt (1995 bis 1997). Die Baskets um ihren inzwischen verabschiedeten Coach Philipp Kappenstein verpassten in der vergangenen Saison nur knapp den Aufstieg in die Pro A. In der laufenden Spielzeit gelangen mit dem neuen Trainer Björn Harmsen zwölf Siege in zwölf Spielen.

Foto: Christina Pohler David Jenner und Elisabeth Tuigunov (Tanzen, Residenz Münster): Obwohl im Vorjahr noch in der Jugendklasse unterwegs, ist das Tanzpaar von der Residenz Münster Dauergast bei diesen Nominierungen. EM-Dritte bei den lateinamerikanischen Tänzen in der Jugend, WM-Vierte bei der Zehn-Tänze-Veranstaltung sowie WM-Sechste Latein standen 2021 als internationale Erfolge zu Buche – Serienmeister in Deutschland ist das Duo sowieso.

Foto: Jürgen Peperhowe SC Preußen Münster (Fußball, Regionalliga West): Der SCP hat ein starkes Jahr in der Regionalliga West hinter sich. In der Spielzeit 2020/2021 landeten die Adlerträger mit 78 Punkten aus 40 Partien auf Platz drei hinter Rot-Weiß Essen und Borussia Dortmund II, das in die 3. Liga aufstieg. Die Preußen gewannen im Sommer zudem den Westfalenpokal und erreichten im DFB-Pokal nach einem Sieg am Grünen Tisch gegen den VfL Wolfsburg die zweite Runde (1:3 gegen Hertha BSC). In der Hinrunde der Regionalliga-Spielzeit 2021/2022 holte das Team von Coach Sascha Hildmann 45 Punkte in 21 Spielen, belegt damit Rang drei und mischt voll im Aufstiegsrennen mit.

Foto: Gunnar A. Pier 1. TC Hiltrup (Tennis, Regionalliga): Die Hiltruper Herren feierten in der Sommerrunde den Aufstieg in die Regionalliga. Die Tennis-Asse kassierten in fünf Partien nur gegen den direkten Konkurrenten Herford eine Niederlage, alle anderen Duelle gewann das Team um Trainer Harald Tenhagen. Damit gibt es erstmals seit 1992 wieder einen Regionalligisten in Münster, damals war das die SV 91 aus Sudmühle gewesen.

Foto: 1. TC Hiltrup U-18-Cross-Staffel der LG Brillux Münster (Leichtathletik, Deutsche Meisterschaften): Finn Ponick, Silas Zahlten und Sören Buffi (von links) sicherten sich bei den Deutschen Meisterschaften in Sindelfingen den Titel als beste U-18-Cross-Staffel des Landes. Zahlten lief über 4,4 Kilometer in 15:49 Minuten als Vierter ins Ziel. Finn Ponick kam in 16:25 Minuten als Zehnter, Sören Buffi in 16:33 Minuten als 14. an. Damit gewannen die drei Gold in der Teamwertung.

Foto: Peter Leßmann Achter des RV Münster (Rudern, Sprint-Bundesliga): Der Achter des RV Münster riss sich am Riemen und dominierte die Sprint-Bundesliga fast nach Belieben. Die große Party nach dem dritten und finalen Renntag stieg - na klar - am Münsterschen Aasee. Erstmals fuhr der RVM-Achter den Sieg in der Sprint-Klasse ein. Auf dem Weg zum Titel hängten die Münsteraner die Konkurrenz gleich an allen drei Renntagen ab und sicherten sich jeweils den Sieg.

Foto: Alexander Pischke

Münster Blackhawks (American Football): Das nennt man wohl eine grandiose Saison. In der Oberliga blieben die Blackhawks ungeschlagen, am Ende wurde der Meistertitel durch einen 26:0-Sieg über die Cologne Crocodiles II gefeiert. Auch gegen die Münster Mammuts wurde das Derby vor einer erneut vierstelligen Zuschauerzahl mit 12:7 gewonnen. Football interessiert in Münster, Football zieht richtig.

LG Brillux Münster (Leichtathletik): Silas Zahlten, Finn Ponick und Sören Buffi holten sich bei der Deutschen Meisterschaft im Crosslauf in der U-18-Klasse den Titel. Vierter, Zehnter und Rang 14 lauteten die Einzelplatzierungen, ein starkes Team – am Ende hatte die Staffel 77 Sekunden Vorsprung vor dem LAZ Ludwigsburg.

Residenz Münster mit David Jenner und Elisabeth Tuigunov (Tanzen): Obwohl im Vorjahr noch in der Jugendklasse unterwegs, ist das Paar Dauergast bei diesen Nominierungen. EM-Dritte bei den lateinamerikanischen Tänzen in der Jugend, dazu WM-Vierte bei der Zehn-Tänze-Veranstaltung sowie WM-Sechste Latein – das waren die internationalen Erfolge des Jahres. Serienmeister in Deutschland ist das Duo sowieso.

Verhindern SCP oder TCH das Baskets-Triple?

SC Preußen Münster (Fußball): Im Kalenderjahr 2021 liegt der SC Preußen vor Bayern München – zumindest was die Anzahl der Niederlagen in der Liga betrifft. Nur vier Punktspiele verlor das Team von Trainer Sascha Hildmann, der Aufstiegstraum lebt zum Jahreswechsel beim Tabellendritten der Regionalliga West. Nun gut, Bayern ist Bundesliga. Garniert wird das Ganze durch den Sieg im Westfalenpokal sowie zwei tolle Auftritte in den ersten beiden Hauptrunden des DFB-Pokals gegen den VfL Wolfsburg und Hertha BSC.

Online-Voting Foto: Wer sind Ihre Favoriten? Hier können Sie online abstimmen. ...

1. TC Hiltrup (Tennis): Nach 29 Jahren hat Münster wieder einen Regionalligisten. Der 6:3-Erfolg über den TuS Ickern bescherte dem 1. TC Hiltrup den Sprung in diese Klasse. Das Team habe die Chance einfach mal genutzt, befand Kapitän Carlo Bückmann. Trainer Harald Tenhagen hat die Mannschaft letztlich auf Vordermann gebracht. Nach der SV Münster 91 im Jahr 1992 schaffte wieder ein heimischer Club den Aufstieg.

WWU Baskets Münster (Basketball): Das war knapp, am Ende verpassten die Baskets den Aufstieg in die Pro A knapp. Nach dem 89:84-Heimsieg über den VfL Sparkassenstars Bochum folgte im Rückspiel die 86:97-Niederlage. Der Kontrahent ging hoch, aber die Baskets legten nun in der neuen Saison richtig los. Zwölf Spiele, zwölf Siege, Coach Björn Harmsen schwingt nun das Zepter, während Philipp Kappenstein nach fast einer Dekade am Seitenrand kürzer tritt.