Trainer Spratte nach 1:3 des TSC  „ziemlich sauer“

Münster

Die Volleyballer des TSC Gievenbeck haben es immer noch selbst in der Hand, Meister der 3. Liga zu werden. Gleichwohl wertete Trainer Michael Spratte die 1:3-Niederlage am Sonntag in Giesen als Rückschlag. „Dieses Ergebnis tut richtig weh“, sagte er.

Von Wilfried Sprenger