Großauflauf in Gremmendorf: 37 Teams kämpfen um die Titel

Nach zwei Jahren Pause rollt der Ball wieder. Die Stadtmeisterschaften der Männer, Junioren und Frauen wurden in den letzten Wochen erfolgreich absolviert, nun schließen die vier Turniere der Mädchen die Hallensaison ab. Die nunmehr 16. Titelkämpfe richtet am Samstag und Sonntag der SC Gremmendorf aus.

Mit dabei sind die Juniorinnen der Altersklassen U 11, U 13, U 15 und U 17, so dass insgesamt 37 Mannschaften vertreten sind. Gespielt wird in einem Modus, in dem die Vorrunde in allen Altersklassen in zwei bereits ausgelosten Gruppen ausgetragen wird. Den Auftakt macht am Samstag die U 13 mit der Partie des SC Gremmendorf II gegen GW Amelsbüren II um 9.15 Uhr. Es folgen die Halbfinals und um 15.31 Uhr die Endspiele. das Feld ist hier mit elf Teams das größte. Für Kaya Treibmann aus dem Organisationsteam, das in den vergangenen Wochen in den sozialen Medien die Werbetrommel rührte, ist Westfalia Kinderhaus der Favorit.

Wacker und Kinderhaus eröffnen den Sonntag

Anschließend darf die U 17 mit acht Mannschaften ab 16.40 Uhr gegen den Ball treten, das Finale ist für 20.42 Uhr angesetzt. Am Sonntagmorgen eröffnen die Talente von Wacker Mecklenbeck und Kinderhaus um 9.12 Uhr die Titelkämpfe der U 11 (zehn Teams), um 14.29 Uhr findet das Endspiel statt, ehe es um 15.40 Uhr mit der U 15 (acht Truppen) Uhr weitergeht, deren Sieger um 19.20 Uhr ermittelt wird. Auch hier ist es ist aus Treibmanns Sicht nicht unwahrscheinlich, dass Westfalia bis zum Schluss dabei ist.

Alle Spielpläne der Mädchen-Stadtmeisterschaften gibt's hier.

Nach der überlangen Wartezeit dürfte es wieder viele Besucherinnen und Besucher in die Halle ziehen. Treibmann rechnet über das Wochenende verteilt mit mindestens 1000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Ein Turnier einer solchen Größe bedarf viel Organisation, Planung und Mithilfe. „Es ist schon ein hoher Aufwand, aber wir bekommen auch reichlich Unterstützung von den Eltern der Jugendspielerinnen und ihren Trainerinnen und Trainern, vom Verein und durch unsere Senioren-Mannschaften“, sagt Treibmann. Vieles sei außerdem von der Stadtmeisterschaft der Frauen am vergangenen Wochenende, die ebenfalls in der Halle am Anton-Knubel-Weg vom SCG ausgerichtet wurde, noch hergerichtet und müsse am Freitag nur noch wieder richtig in Position gebracht werden. Dann kann es endlich wieder losgehen – die Pause war ja auch lang genug.