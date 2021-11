2G-Regelung, Quali-Modus, Ticket-Verkauf - das ändert sich dieses Jahr am Berg Fidel

Das Warten hat am 26. Dezember ein Ende: Die Stadtmeisterschaften im Hallenfußball feiern nach einjähriger Auszeit ihr Comeback. Am Montag werden die Lose gezogen, vorab gibt unsere Zeitung einen Überblick über die Neuerungen.

Endlich wieder Budenzauber: Die Hallen-Stadtmeisterschaften kehren nach einjähriger Corona-Auszeit Ende 2021 und Anfang 2022 zurück. Vom 26. bis 30. Dezember spielen die Erwachsenen den Titel in der Halle Berg Fidel aus, am 2. und 4. Januar 2022 sind die B-Junioren an der Reihe, am 3. und 5. Januar dann die A-Jugendlichen. „Die Stadtmeisterschaften werden anders sein als in den Vorjahren“, sagt Turniersprecher Christian „Lüde“ Wielers vom Ausrichter 1. FC Gievenbeck. „Wir sind aber sehr froh, dass wir das Turnier wieder stattfinden lassen dürfen.“