„Siskos“ junge Truppe ist Coerdes ganzer Stolz – und macht Mut

Wäre es nach Stimmung und Anfeuerungsrufen gegangen, hätte Teutonia Coerdes U 17 am frühen Montagabend das Weiterkommen verdient gehabt. Familien und Freunde der B-Junioren vom Waldstadion fieberten in Block der G der Halle Berg Fidel mit, sie riefen Anweisungen aufs Feld und haderten schlussendlicht mit ihren kleinen Helden. Ein Sieg in den vier Vorrundenspielen der Stadtmeisterschaften war zu wenig, um eines der drei Endrunden-Tickets zu ergattern.

Mario Pires dos Santos – Spitzname „Sisko“ – war in Berg Fidel jahrelang eine Institution. Inzwischen coacht er Teutonias U 7 und U 17 – Letztere gemeinsam mit Bahadir Erkaslan. „Ich habe versucht, den Jungs etwas von meiner Hallen-Erfahrung abzugeben“, sagte Pires dos Santos. „Wir haben viele gute Fußballer in unseren Reihen, aber es waren alle sehr nervös.“

„Für einige die ersten Stadtis überhaupt“

Das deutliche 0:9 gegen Bundesligist und Titelverteidiger Preußen Münster war schnell abgehakt. Coerdes Coach meinte: „Es war klar, dass alle Teams in der Gruppe gegen Preußen eine Klatsche bekommen. Wir wollten uns mit den anderen Mannschaften messen.“ Und das klappte. Gegen GW Amelsbüren zockte Teutonia stark auf, gewann durch einen Doppelpack von Suliman Juma sowie Treffer von Nikita Vintilov und Shane Lloyd mit 4:1.

Vorrunde, Gruppe A Foto: Vorrunde, Gruppe A:

Preußen Münster - Wacker Mecklenbeck 3:1

GW Marathon Münster - GW Amelsbüren 2:1

Teutonia Coerde - Preußen Münster 0:9

Wacker Mecklenbeck - GW Marathon Münster 1:3

GW Amelsbüren - Teutonia Coerde 1:4

GW Marathon Münster - Preußen Münster 0:10

Teutonia Coerde - Wacker Mecklenbeck 1:7

Preußen Münster - GW Amelsbüren 11:0

GW Marathon Münster - Teutonia Coerde 5:1

GW Amelsbüren - Wacker Mecklenbeck 0:7



1 Preußen Münster 4 33:1 12

2 GW Marathon 4 10:13 9

3 Wacker Mecklenbeck 4 16:7 6

4 Teutonia Coerde 4 6:22 3

5 GW Amelsbüren 4 2:24 0 ...

„Es ist bestimmt zwölf, 13 Jahre her, dass zuletzt eine B-Jugend von Coerde an den Stadtis teilgenommen hat“, erklärte Pires dos Santos. „Für einige Jungs waren es die ersten Stadtmeisterschaften überhaupt.“ Coerde hatte gleich vier Kicker dabei, die noch C-Jugend spielen dürften – und das auch tun. „In unserem 25er-Kader stehen insgesamt acht Jungs aus der U 15“, erzählt Pires dos Santos. „Sie spielen samstags in der einen und sonntags in der anderen Mannschaft – alles freiwillig natürlich.“

Gibt es bald wieder eine Erste in Coerde?

Der neue Kunstrasen an der Coerheide ist gerade erst fertig geworden, im Sommer aber gab’s auch eine Hiobsbotschaft für Teutonia: Die erste Herren-Mannschaft zog sich vom Spielbetrieb in der Kreisliga C zurück. „Das ist sehr hart“, meint Pires dos Santos. „Aber ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass es in der nächsten Saison wieder eine Erste geben könnte.“

Hallen-Stadtmeisterschaften in Münster: Team des Tages Am ersten Turniertag schafften Keeper Philipp Oluts (Borussia Münster), Timo Blaszcyk (UFC Münster), Niklas Thewes (GW Amelsbüren), Georg Schrader (Ex-Stadtis-Flemmer) und Adenis Krasniqi (BSV Roxel) den Sprung ins Team des Tages. Foto: Grafik WN und Imago/Zink Torwart Tayyip Demir (1. FC Mecklenbeck), Christoph Lange (SC Münster 08), Linus Vette (VfL Wolbeck), Patrick Goecke (SC Nienberge) und Luis Haverland (Westfalia Kinderhaus) überzeugten am zweiten Vorrundentag. Foto: Grafik WN und Imago/Zink Mit Keeper Romain Böcker und Knipser Luca de Angelis stellt der TuS Hiltrup am ersten Zwischenrundentag gleich ein Duo für das Team des Tages. Außerdem dabei: Marius Klönne (GW Amelsbüren), Max Leser (Wacker Mecklenbeck) und Tom Sikorski (Preußen Münster II). Foto: Grafik WN und Imago/Zink Am zweiten Zwischenrundentag sicherten sich Flying Goalie Justus Seifert (SV Mauritz), Leon Niehues (Westfalia Kinderhaus), Tim Egbers (1. FC Gievenbeck), Engin Demirdag (1. FC Mecklenbeck) und Rui Guimaraes (SC Münster 08) einen Platz im Team des Tages. Foto: Grafik WN und Imago/Zink Am Finaltag sicherten sich der Keeper des Turniers, Romain Böcker (TuS Hiltrup), der Spieler und beste Torschütze des Turniers, Luis Haverland (Westfalia Kinderhaus), Can Pohl (Preußen Münster II), Engin Demirdag (1. FC Mecklenbeck) und Rui Guimaraes (SC Münster 08) ihren Platz im Team des Turniers. Foto:

Für seine Truppe geht es darum, sich draußen weiter so gut zu präsentieren wie bisher. In der Findungsrunde belegte Coerde Platz zwei hinter Westfalia Kinderhaus II. „Einige Jungs werden im Sommer erst mal in die U 19 hochgehen. Es ist wichtig, dass wir die Reihen wieder schließen“, sagt Pires dos Santos. Denn: Auch eine A-Jugend gibt es aktuell nicht bei Teutonia. Und wer weiß, eines Tages könnten die Jungs, die am Montagabend in Berg Fidel die Fahne für Coerde hochhielten, ja sogar Teil der Ersten werden.

Coerde hofft gegen Marathon nur kurz

Fürs Erste blieb Pires dos Santos, sich über einen Tick zu viel Nervosität zu ärgern. Nach dem Sieg gegen Amelsbüren folgte eine klare Niederlage gegen Wacker Mecklenbeck (1:7), wieder traf Vintilov. Beim entscheidenden Duell mit GW Marathon Münster schoss Ibrahim Assayed Coerde in Führung, das Weiterkommen schien möglich – bis Leistungsligist Marathon aufdrehte und locker mit 5:1 gewann. „Aber fest steht: Die meisten und lautesten Fans hatten wir“, meinte Pires dos Santos.