„Über 20 Stadtis“: Der ewige Stefan Hutmacher überrascht mit dem ESV

Seit 1998 läuft Stefan Hutmacher inzwischen bei den Stadtis auf – so auch in diesem Jahr. Im Alter von 42 Jahren spielt er noch für den ESV Münster, obwohl er inzwischen eigentlich gar nicht mehr in Deutschland lebt.

Stefan Hutmacher ist mit dem Zählen irgendwann selbst nicht mehr hinterhergekommen. Auf die Frage, seine wievielten Hallen-Stadtmeisterschaften er dieses Jahr in Berg Fidel bestreitet, kann er nur lächelnd antworten: „Über 20 Stadtis sind es auf jeden Fall.“ Mit inzwischen 42 Jahren hat Hutmacher seine Schuhe noch mal entstaubt, seine Kniebandage herausgekramt und übers linke Bein gezogen.

Im Sommer ist er von GW Gelmers Alten Herren zurück zu seinem Jugendclub gewechselt. ESV-Coach Daniel Hirschfeld, ein alter Bekannter, fragte an. Hutmacher sagte zu, „aber da hat der ESV noch in der C-Liga gespielt – und dann steigen die Säcke natürlich auf“. Also noch mal Kreisliga B mit 42.

Und die Stadtis sind natürlich Ehrensache für Hutmacher. „Mittlerweile natürlich eher zum Zuschauen“, sagt das Urgestein. „Das Schönste ist immer, wen man hier alles wiedersieht.“ Hutmachers Körper macht die Hallen-Strapazen so gerade eben noch mit, die Bewegungen und Richtungswechsel schmerzen schon beim bloßen Zusehen. Knie und Rücken machen die größten Probleme, einen Bandscheibenvorfall hat Hutmacher schon hinter sich. „Ich kann mich nach den Stadtis drei Tage lang nicht mehr bewegen“, sagt er – und lacht.

Hallen-Stadtmeisterschaften in Münster: Die Bilder vom 2. Vorrundenspieltag Keeper Leonhard Fenker rettet für Westfalia Kinderhaus gegen Ahmet Parsboga vom 1. FC Mecklenbeck. Foto: Peter Leßmann Mit der Schlusssirene gleicht der 1. FC Mecklenbeck gegen Kinderhaus aus: Scharan Forodifard (Mitte) war wohl nicht mehr am Ball, nachdem Keeper Tayyip Demir abgezogen hatte. So oder so: Leonhard Fenker ist geschlagen. Foto: Peter Leßmann Der Gastgeber und Oberligist 1. FC Gievenbeck qualifizierte sich souverän für die Zwischenrunde. Hier allerdings trifft der Mauritzer Stefan Nienaber (in weiß) und tunnelt FCG-Keeper Nico Eschhaus. Foto: Peter Leßmann Aasees Björn Hartmann (links) setzt sich gegen Joel Ceesay (rechts) von Athletico Union durch. Foto: Peter Leßmann Athletico Unions Tajson Hasani (im schwarzen Trikot) nimmt es gleich mit drei Jungs von Aasee auf (von links): Luke Reincke, Fabian Kruse und Farssan Forodifard Foto: Peter Leßmann Bei ihm laufen alle Fäden zusammen: Abdelmoutaleb Aitoujaken ist Trainer, Vorsitzender und Spieler bei Athletico Union. Am Dienstag spielte der Club erstmals bei den Hallen-Stadtmeisterschaften mit. Foto: Peter Leßmann Tor für den 1. FC Mecklenbeck: Scharan Forodifard (rechts) trifft gegen den Klub Mladost. Foto: Peter Leßmann Alois Lutz (links) und Stefan Grädler Foto: Peter Leßmann Bassam Machmouchi (Mitte) vom SC Münster 08 prüft Marathons Keeper Imo Büter (rechts). Foto: Peter Leßmann Wolbecks Jan Tegtmeier (links) und Lukas Bültermeyer vom SC Gremmendorf im Duell. Foto: Peter Leßmann Adrian Golpavari (links) stellt sich für Marathon Nienberges Aaron Timmerhues in den Weg. Foto: Peter Leßmann Das Marathon-Duo Imo Büter (links) und Adrian Golpavari (Mitte) gegen Nienberges Phil Griesche. Foto: Peter Leßmann

1998 war er das erste Mal als Senior beim Hallen-Spektakel am Start, in der Jugend gewann er zweimal mit dem ESV den Titel. Ob’s noch ein weiteres Mal auf dem Parkett gibt? „Ich lebe seit drei Monaten in Montenegro“, erzählt Hutmacher. Draußen kickt er kaum noch für den ESV. Am Dienstagabend aber holte er mit den Eisenbahnern noch mal vier Punkte und das Zwischenrunden-Ticket hinter Gruppensieger VfL Wolbeck.