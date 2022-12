Gremmendorf bittet wieder zum Budenzauber – und stellt All-Star-Team

1091 Tage Leidenszeit enden am 21. Januar 2023. Dann kehren die Hallen-Stadtmeisterschaften für Münsters Fußballerinnen zurück. Corona hatte auch dieses Budenzauber-Event lahmgelegt. „Wir haben immer wieder alles versucht, gehofft – und dann doch wieder alles absagen müssen. Das Risiko konnte und wollte ja keiner eingehen“, sagt Michael Symalla, Fußball-Obmann des Ausrichters SC Gremmendorf.

Jetzt aber ist die Rückkehr der Stadtis zum Greifen nah. Die Gruppen sind längst ausgelost. Am 21. Januar um 12 Uhr eröffnet der Titelverteidiger Wacker Mecklenbeck – als Westfalenligist zugleich die ranghöchste und favorisierte Mannschaft – das Turnier mit dem Spiel gegen Westfalia Kinderhaus. Austragungsort bleibt die Sporthalle am Anton-Knubel-Weg. Symalla meint: „Wir haben richtig Bock und freuen uns sehr auf das Comeback der Stadtmeisterschaften.“

Gremmendorf freut sich auf „schönen Abschluss“

Für seinen Club, den SC Gremmendorf, ist das Hallenturnier so etwas wie der berühmte letzte Tanz. Die Landesliga-Mannschaft musste Ende September aufgrund anhaltender Personalprobleme vom Spielbetrieb abgemeldet werden. Bei den Stadtmeisterschaften aber treten etwa zehn Spielerinnen dieses Teams als „Gremmendorf All Stars“ in einer der vier Fünfergruppen an.

Torhüterin Nicole Enneking trommelte ihre (Ex-)Kolleginnen zusammen, Bastian Leimann gibt gemeinsam mit Spielerin Vanessa Symalla (in Babypause) das Trainergespann. „Das wird ein schöner Abschluss für die Mannschaft“, sagt ­Michael Symalla. In der Auswahl werden auch Kickerinnen mitwirken, die entweder schon einen neuen Club für das Jahr 2023 gefunden haben oder wechselwillig sind.

Krevert erklärt Erlaubnis für das All-Star-Team

Der Vorstand des Fußballkreises Münster um den Vorsitzenden Norbert Krevert machte das Auflaufen der All Stars gerne möglich. „Wir haben dieser Anfrage zugestimmt, weil der SC Gremmendorf historisch einen herausragenden Job für den Frauenfußball geleistet hat“, erklärt Krevert. „Der Verein war in dieser Hinsicht immer ein Aushängeschild für die Stadt und soll nun die Gelegenheit bekommen, seine erste Mannschaft in anständiger Form zu verabschieden.“

Die Statuten machen das möglich. Etwaige neue Clubs der Gremmendorfer Spielerinnen müssen dafür eine Abstellungserlaubnis unterzeichnen – vergleichbar ist dieser Vorgang mit dem bei der Nominierung von Auswahlmannschaften. „Ein formeller, aber wichtiger offizieller Akt“, sagt Krevert.

Nach den vier Vorrundengruppen am 21. Januar warten tags darauf die Endrunde der besten zehn Teams sowie die Finalspiele. Bei der letzten Auflage der Hallen-Stadtmeisterschaften siegte Wacker Mecklenbeck übrigens im Finale mit 3:1 gegen Gremmendorf. Ob dieses Mal die All Stars für Furore sorgen?