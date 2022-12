„Straßenfußball“: Ex-Stadtis-Flemmer machen Werbung in eigener Sache

Armen Tahiri zieht ab: Der Mann, der eigentlich für SW Havixbeck spielt, ist Teil der Ex-Stadtis-Flemmer und zog mit seiner Auswahl souverän in die Zwischenrunde am Mittwoch ein. Die Frage bleibt: Was geht noch für die Truppe?

Reichen zwei Trainingseinheiten? Diese Frage durften Roland Jungfermann und Lino Deitmer als Trainergespann der Ex-Stadtis-Auswahl am frühen Montagabend ruhigen Gewissens mit „Ja“ beantworten. Nur zwei Mal waren die ehemals in Münster und heute im Umland aktiven Fußballer gemeinsam an der Murmel gewesen. Neun Punkte und 16:3 Tore lautete die beeindruckende Bilanz nach den drei Vorrundenpartien gegen den UFC Münster (3:1), Concordia Albachten (3:0) und Saxonia Münster (10:2).

„Wir haben bei den zwei Einheiten schon gesehen, was die Jungs draufhaben. Trotzdem waren wir alle im ersten Spiel natürlich etwas nervös“, meinte Jungfermann. Nach dem verdienten Sieg gegen die Futsaler des UFC legte sich die Anspannung aber fix. Mit Christoph Blesz und Finn Liebert hatten sich zwei Auserkorene noch kurzfristig erkrankt abgemeldet, sie dürfen jetzt auf eine Genesung bis zum Zwischenrunden-Auftritt am Mittwoch hoffen.

Wird die Auswahl zur Dauerlösung?

Besonders auffällig war, mit welcher Abgezocktheit die Ex-Stadtis-Truppe agierte. Zum Abschluss ließ es das Ensemble von Jungfermann und Deitmar dann so richtig krachen. „Wir waren vorher schon qualifiziert, die Erleichterung war spürbar“, meinte der Coach und wollte im letzten Vorrundenspiel „Straßenfußball“ sehen. Und das klappte beim Zwölf-Tore-Festival gegen Saxonia bestens.

Die Ex-Stadtis-Flemmer treten in Berg Fidel aber nicht nur an, um möglichst lange am Ball zu bleiben, sondern auch, um die kritischen Stimmen – die es rund um die erstmals antretende Auswahl durchaus gab – verstummen zu lassen. „Wir wollen, dass diese Auswahl gut ankommt und vielleicht sogar zu einer dauerhaften Einrichtung bei den Stadtis wird“, sagte Jungfermann.

UFC-Keeper spielt unverhofft – und trifft traumhaft

Leidtragender der abgezockten Ex-Stadtis-Truppe war in Spiel eins der UFC gewesen, der sich in der Folge steigerte und mit zwei souveränen Siegen gegen Saxonia (4:2) sowie Albachten (6:0) locker das Zwischenrunden-Ticket buchte. Maik Solisch meinte: „Auch wenn wir nicht mit der besten Mannschaft am Start sind, haben wir uns etwas ausgerechnet. Das Weiterkommen war aber keinesfalls Pflichtprogramm für uns.“

Beim letztlich entscheidenden Erfolg gegen Landesligist Albachten traf Keeper Johannes Kasnatscheew besonders sehenswert per Dropkick. Dabei hatte der UFC-Schlussmann erst am Morgen von seinem Glück erfahren, in Berg Fidel ran zu dürfen. Kasnatscheew wohnt inzwischen in Recklinghausen und musste sich nach der krankheitsbedingten Absage von Georg von Coelln flugs auf den Weg machen – mit Erfolg.

„Die Endrunde ist für uns drin“, sagte Solisch, der einräumte, dass sein Team „ein wenig Anlaufzeit“ gebraucht hatte, um sich auf die großen Tore und das Spiel mit der Bande einzustellen. „Wir haben das im Vorfeld nicht extra trainiert“, meinte Solisch. Trotzdem gab‘s nach geschaffter Zwischenrunden-Qualifikation ein Siegergetränk und das obligatorische Mannschaftsfoto vor dem Stadtmeisterschafts-Banner.

Weit weg von dieser Gefühlslage war das, was sich nach dem dritten Spiel des Tages bei Concordia Albachten abspielte: Leere Blick gepaart mit Ratlosigkeit. „Wir sind gegen Saxonia gut reingekommen, aber ich weiß nicht, was dann passiert ist“, sagte Trainer Swen Saerbeck. „In Sachen Ruhe und Abgeklärtheit waren uns die Ex-Stadtis-Flemmer klar überlegen.“

Im Duell mit dem UFC ging es also um alles – und doch „fehlte bei uns alles, was es braucht“, wie Saerbeck konstatierte. Er hatte schon im Vorfeld beobachtet, dass „das Interesse an der Halle nicht das größte in unserer Mannschaft war“. Aus Concordia-Sicht durfte Saerbeck nach dem ersten – und zugleich letzten – Auftritt immerhin festhalten: „Es hat sich kein Spieler verletzt.“