„Da wollen wir schon hin“: Nullacht-Coach Göcking verrät Ziel und Favoriten

Der SC Münster 08 kann Hallenfußball. Das hat der Club oftmals eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Zuletzt auch beim Münsterland-Cup in Nienberge. Deswegen hat Coach Gerrit Göcking auch ein klares Ziel für die kommenden Stadtis.

Gerrit Göcking, Trainer des SC Münster 08, will mit dem Bezirksligisten bei der Stadtmeisterschaft bis in die Endrunde.

Hallenfußball und der SC Münster 08 – das passt. Nicht nur am vergangenen Wochenende, als das Team um Trainer Gerrit Göcking mit viel Spielwitz und Ausdauer das Finale des SCN-Münsterland-Cups erreichte. Auch wenn das Endspiel gegen den B-Ligisten SC Sprakel etwas überraschend mit 0:2 verloren ging, stellte der Bezirksligist zuvor eindrucksvoll sein Können unter Beweise – vor allem im Halbfinale, als Mitfavorit Westfalia Kinderhaus verdient mit 3:1 besiegt wurde.

Das gute Resultat in Nienberge weckt bei den Nullachtern jetzt natürlich auch die Hoffnung auf ein ähnliches Abschneiden in der Halle Berg Fidel. Göcking, der die Final-Niederlage gegen Sprakel als „kein Drama“ bezeichnete, will die Messlatte jedoch nicht zu hoch hängen und sagt wenige Tage vor dem Beginn des Münsteraner Highlights: „Die Endrunde ist unser Ziel, da wollen wir schon hin, aber alles andere ist dann auch Zugabe.“

Keine Angst vor höherklassigen Teams

Er selbst sehe den Titelverteidiger und Oberliga-Spitzenreiter, die U 23 des SC Preußen, als Top-Favoriten. Über Mannschaften wie den 1. FC Gievenbeck, den TuS Hiltrup oder auch Kinderhaus, sagt der Übungsleiter: „Wenn wir unsere Leistung bringen, dann können wir die höherklassigen Teams schon schlagen.“ Denn seine Schützlinge seien ebenfalls gute Hallenfußballer, die enorm viel Potenzial haben.

Demnach wird der Kader, der ihm beim letzten Turnier zur Verfügung stand, auch bei der Stadtmeisterschaft spielen. Hinzu kommt Stammkeeper Malte Remmert. So wird Nullacht überwiegend mit jungen Kickern am Start sein. Die etwas älteren wie Dennis Hamsen, Steffen Dondrup oder auch Malte Höppner laufen nicht auf. Göcking, für den es auch die erste Stadtmeisterschaft als offizieller Chefcoach ist, erklärt das Fehlen der wichtigen Säulen wie folgt: „Die Jungs haben teilweise körperliche Probleme und wollen sich lieber auf den Rückrundenstart fokussieren.“