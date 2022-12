Favoriten, Trainer, Spielplan: Der große Blick auf die Gruppenphase

Endlich wieder Stadtis! Wer sind in diesem Jahr die Favoriten, welche Trainer werden bei den Teams an der Seitenlinie stehen - und wie sieht eigentlich der Spielplan aus? Unser großer Blick durch die Gruppen verschafft Klarheit.

Nicht selten übernehmen bei den höherklassigen Vereinen die Assistenten in der Halle das Ruder. Diese Fälle gibt es auch in diesem Jahr. Andererseits gibt es auch Trainer, die sich ganz besonders auf das Spektakel Hallen-Stadtmeisterschaft freuen, weil sie es bisher nur als Zuschauer kennen. Ein Blick durch die Gruppe und auf die vermeintlichen Favoriten.

Gruppe A: Chefcoach Kieran Schulze-Marmeling lässt bei Dreifach-Titelverteidiger und Oberliga-Spitzenreiter Preußen II wieder Daniel Feldkamp und dazu Marco Töller den Vortritt. Der sagt: „Wir können auch mal in eine andere Rolle schlüpfen.“ In den Augen einiger Spieler, die neu sind, hat er ein „Funkeln“ festgestellt. „Die Jungs sollen in Eins-gegen-eins-Duelle gehen, besondere Dinge machen. Auflaufen werden etwa auch Marvin Benjamins, Jano ter Horst, Elias Demirarslan und Ali Cirak, die die Winter-Vorbereitung bei den Profis machen. Die Gruppe hat es in sich, denn die Gegner sind der stets munter unterstützte TSV Handorf, der SC Sprakel als Sensationssieger des Nienberger Turniers – und Nachbar Borussia Münster, der beim Ausber-Cup in der Vorrunde ausschied. „Wir müssen noch schauen, wie wir den Kader auffüllen können, wollen aber möglichst weit kommen“, sagt Trainer Henry Hupe.

Gruppe B: Noch so eine Hammerrunde mit den personell etwas geschwächten UFC-Futsalern, den hinreichend beschriebenen Ex-Stadtis-Flemmern, dem in der Meisterschaft zuletzt aufdrehenden TuS Saxonia Münster und Landesligist Concordia Albachten, bei dem Co-Trainer Sven Saerbeck das Zepter schwingt.

Kieran Schulze-Marmeling, Trainer von Preußen Münster II, wird Marco Töller bei den Stadtmeisterschaften den Vortritt lassen. Foto: Wilfried Hiegemann

Gruppe C: Beim TuS Hiltrup, in diesem Jahrtausend immerhin schon siebenmal erfolgreich, coacht Co-Trainer Simeon Uhlenbrock für Urlauber Marcel Stöppel. Nachbar GW Amelsbüren ist nicht zu unterschätzen, auch GW Gelmer ist unter Simo Sroub auf dem aufsteigenden Ast. „Wir wollen in die Zwischenrunde“, sagt der Trainer, dem Heiner Lause zur Seite steht. Außenseiter ist der IKSV Münster.

Gruppe D: Der BSV Roxel hat noch keinen neuen Trainer, der verletzte Routinier Christoph Lübke übernimmt die Leitung gemeinsam mit anderen Führungsakteuren. „Wir spielen mit Jungs aus der Ersten, die richtig Bock haben“, sagt Kapitän Patrick Gockel und gibt als Ziel den Finaltag aus. Zum Auftakt ist Wacker Mecklenbeck wohl der schärfste Konkurrent, der FC Münster 05 und das Centro Espanol sind hier die klaren Außenseiter.

Gruppe E: Richtig Bock auf sein Turnierdebüt hat Holger Möllers. Der Coach von Westfalia Kinderhaus betont: „Ich habe es all die Jahre aus der Ferne betrachtet und freue mich jetzt drauf.“ In seinen ersten beiden Spielzeiten fielen die Stadtis aus, zuvor war er beim SV Herbern und TuS Ascheberg. Interessenten für den Kader hat der 51-Jährige reichlich. „Vom frühzeitigen Aus bis zur Endrunde ist alles möglich. Aber wir wollen am 30. Dezember natürlich dabei sein. Wichtig ist mir ein ehrlicher und sympathischer Auftritt.“ Zum Auftakt sollte gegen den 1. FC Mecklenbeck, Eintracht Münster und den Klub Mladost nicht allzu viel schiefgehen.

So sieht er aus: Der Spielplan der Gruppenphase bei der Hallen-Stadtmeisterschaften 2022 in der Halle Berg Fidel. Foto:

Gruppe F: Der 1. FC Gievenbeck hat derzeit andere Sorgen, weshalb Routiniers wie Christian Keil, Guglielmo Maddente oder Nils Heubrock wohl mit Blick auf die Liga verzichten. Klas Tranow coacht, Chefcoach Florian Reckels ist aber auch da. Bei BW Aasee läuft die bestmögliche Besetzung auf. „Spaß haben“ sei das Ziel, so Trainer André Kuhlmann. „Leider konnten wir vorher nicht in die Halle.“ Auf A-Liga-Spitzenreiter SV Mauritz sind viele gespannt, dazu kommt Debütant Athletico Union.

Gruppe G: Gar nicht so uninteressant. Der SC Münster 08 ist Favorit, der SC Nienberge auch immer stark am Berg Fidel – und wer weiß, wen GW Marathon noch aus dem Hut zaubert?

Gruppe H: Auch hier spielt nur ein Trio, der VfL Wolbeck sollte als Bezirksligist kaum stolpern. „Ein paar Jungs sind angeschlagen, ein paar im Urlaub. Aber wir werden einen bunten Mix haben“, sagt Trainer Daniel Hölscher, dessen Team beim Ausber-Cup überzeugte. „Die Zwischenrunde soll es schon sein.“ Der SC Gremmendorf und der ESV Münster komplettieren die kleine Runde.