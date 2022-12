Zocker, Trickser, Edelflemmer – Wildcard für Blesz, Tahiri und Co.

Foto:

Beim Davertpokal, der kleinen Schwester der „Stadtis“, war in den Anfangsjahren Davaria Davensberg schier unbezwingbar, zuletzt ging die Titelvergabe fast immer über den SV Herbern (je zehn Siege). Dazwischen aber, Mitte der Nullerjahre, war der SC Union Lüdinghausen das dominierende Team. 2003, 2004, 2006 und 2008 triumphierten Ralf Bülskämper, Gunnar Nacke und Co. an der Nordkirchener Straße. 2022 hätte eigentlich Christoph Blesz, in Abwesenheit von Chefcoach Yannick Gieseler, die Nullachter als spielender Co-Trainer aufs Parkett führen sollen. „Wir haben den Jungs freigestellt, ob sie mitmachen“, erklärt Lüdinghausens sportlicher Leiter, Daniel Schürmann. Doch gerade jene für den Hallenkick Prädestinierten hätten aufgrund ihrer jüngsten Verletzungshistorie abgewunken, Niklas Hüser zum Beispiel. Und die zweite Garde nach Ascheberg zu schicken, kam für Schürmann nicht in Betracht: „Das würde der Bedeutung des Turniers nicht gerecht, dafür ist unser Respekt vor dem Davertpokal zu groß.“ (flo)