Wacker ohne Punktverlust, Centro verpasst die Überraschung

Seit Anfang Dezember ist Centro Espanol aus der B-Liga abgemeldet, bei den Stadtis aber wollte die Truppe noch mal glänzen – und verpasste den Einzug in die Zwischenrunde nur knapp. Wacker Mecklenbeck sicherte sich den Sieg in Gruppe D.

Es war schon recht leer in der Halle Berg Fidel, als die Schlusssirene das letzte Mal ertönte. Erschöpft verließen die Kicker von Centro Espanol nach der 2:4-Niederlage gegen Wacker Mecklenbeck und dem damit verbundenen Ausscheiden das Spielfeld. Zweimal keimte noch etwas Hoffnung auf beim B-Ligisten, die beiden Führungstreffer des aus der Liga seit dem 5. Dezember abgemeldeten Teams aber konterte Wacker.

„Wir sind nicht mehr richtig im Training, wollten hier trotzdem noch mal teilnehmen und uns gut verkaufen“, sagt Spielertrainer Bernhard Pfaff. „Wir haben die Chance gehabt, am Ende aber hat auch einfach ein bisschen die Kondition gefehlt. Ich bin aber echt stolz auf die Jungs, wir haben uns super präsentiert“, sagt der Coach, der auch Spieler in seinen Reihen hatte, die seit vier Monaten nicht trainiert hatten.

Roxel trifft zweistellig gegen Münster 05

Gleich zweimal konterte Mika Lahrmann im Gruppenfinale die Centro-Führungen, legte am Ende sogar noch einen weiteren Treffer nach und setzte sich mit vier Turniertoren auf den geteilten ersten Platz der Torschützenliste. „Wir wussten, dass wir in der Halle in jedem Spiel eine Chance haben“, sagte Trainer Jan Walczak. „Aber vor allem in einer Gruppe mit dem BSV Roxel haben wir es natürlich nicht erwartet, hier mit drei Siegen durchzugehen.“ In der Zwischenrunde warten nun Borussia Münster, der TuS Hiltrup und die Ex-Stadtis-Flemmer.

Hallen-Stadtmeisterschaften in Münster: Die Bilder vom 1. Vorrundenspieltag Luiz Fernandes (rechts) vom UFC Münster setzt sich gegen Albachtens Moritz Duschicka durch. Foto: Peter Leßmann Semih Daglar (rechts) und die Ex-Stadtis-Flemmer holten drei Siege. Links im Bild: Saxonias Jonas Rosenstock. Foto: Peter Leßmann Georg Schrader (Ex-Stadtis-Flemmer) überwindet Saxonia-Keeper Jan Wassermann. Foto: Peter Leßmann Armen Tahiri (Ex-Stadtis-Flemmer) lässt es krachen. Foto: Peter Leßmann Semih Daglar (Ex-Stadtis-Flemmer) scheitert an Jan Wassermann (TuS Saxonia). Foto: Peter Leßmann Gelmers Bryan Ojiako (2. von rechts) wagt ein Tänzchen gegen die Amelsbürener Benedikt Sollik und Fabian Büring (von links. Luan Nascimento Rumao (rechts) beobachtet die Szenerie. Foto: Peter Leßmann Amelsbürens Arthur Kromm (links) blockt Luan Nascimento Rumao. Rechts: Bryan Ojiako und Angelo Großmann (alle Gelmer). Foto: Peter Leßmann Jack Tu (rechts) tankt sich für GW Gelmer durch. Foto: Peter Leßmann Moritz Ludorf (in rot) vom FC Münster 05 schirmt den Ball vor Wacker Mecklenbecks Spielertrainer Stefan Bischoff ab. Foto: Peter Leßmann Pascal Altefrohne von GW Gelmer in Aktion Foto: Peter Leßmann Pascal Altefrohne (in grün) scheitert an Romain Böcker (rechts), links: Nico Syska Foto: Peter Leßmann Das Trainergespann Christopher Klimek (links) und Till Görges (rechts) scheiterte mit dem SC Sprakel denkbar knapp. Foto: Peter Leßmann

Landesligist Roxel sicherte sich den zweiten Platz, musste nach dem 5:0-Auftaktsieg gegen Centro nur kurz zittern, als es eine 1:2-Niederlage gegen Wacker gab. Nach einem deutlichen 10:1-Sieg gegen den chancen- und punktlosen FC Münster 05 aber war die Zwischenrunde auch für das Team von Interimstrainer Christoph Lübke eingetütet. Am Mittwoch dann geht es gegen Preußen Münster II, den UFC Münster und GW Amelsbüren.