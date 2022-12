Hiltrup verhindert das Aus, Gelmer fliegt tragisch raus

Liveticker: Hiltruper Drama, Amelsbüren überrascht – so lief Tag eins

Münster

Endlich wieder Stadtis! Nach drei Jahren Pause ist der Bundezauber in der Halle Berg Fidel endlich zurück. Am 1. Vorrundentag starten die Gruppen A, B, C und D ins Turnier – und mit Preußen Münster II einer der Favoriten. Wir tickern live aus der Halle!