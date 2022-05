Starke zweite Halbzeit lässt TuS Hiltrup jubeln

Sommer ist super, Fußball auch – nur beides zusammen funktioniert irgendwie nicht. Eben diesen Sommerfußball spielte der TuS Hiltrup in der ersten Halbzeit bei Fichte Bielefeld, Spaß machte es erst im zweiten Durchgang, als Hiltrup den Sommer einen guten Mann sein ließen – und mit 4:2 gewannen.

Drei Tore, ein Assist: Daniel Mladenovic in Galaform beim TuS Hiltrup.

Der TuS Hiltrup erfüllt seine Pflicht bei Fichte Bielefeld, siegt mit 4:2 (1:2) – und macht seinen Trainer nicht wirklich glücklich. Mit „Ende gut, alles gut“, wollte sich Christian Hebbeler im Anschluss nicht zufriedengeben. „Ein gutes Spiel war das nicht. Wir haben am Ende wieder gradegebogen, was wir am Anfang versaubeutelt haben“, bilanzierte der Chefcoach.

Vor der Partie hatte er noch gewarnt, dieses Spiel nicht als Sommerkick anzugehen. „Aber genau das ist dann passiert – und alles, was wir abgesprochen haben, wurde in der ersten Halbzeit nicht umgesetzt.“ Nicht einmal der Führungstreffer durch Daniel Mladenovic (24.) brachte Ruhe ins Spiel – im Gegenteil: Ein Fichte-Freistoß fand an Freund und Feind vorbei den Weg zum Ausgleich (33.), neun Minuten später traf Bielefelds Tolga Dogan dann erneut zur 2:1-Halbzeitführung.

Klare Worte und gute Taten

Es folgten klare Worte in der Kabine und dann auch die Umsetzung auf dem Platz: Matchwinner Mladenovic legte per Eckstoß zum 2:2 durch Frederik Schulte auf (61.) und besorgte die nächsten Treffer höchstpersönlich: das 3:2 per Handelfmeter (72.), den 4:2-Endstand nach schönem Querpass von Akil Cömcü.

TuS: Böcker – Syska (60. Stegt), Kilinc, Sammerl, Finkelmann, Schulte – Kisker, Gaube (60. Güney/86. Paglia) – Johannknecht, Cömcü – Mladenovic (82. Hübener)