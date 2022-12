Rückflug-Tickets zehn Minuten nach Abpfiff: Woischners Abenteuer vorbei

Der Münsteraner Stefan Woischner hat die deutsche Nationalmannschaft als Fan-Botschafter zur WM 2022 nach Katar begleitet. Mit gemischten Gefühlen ist der 34-Jährige in den Wüstenstaat gereist. Nach dem Vorrunden-Aus der Mannschaft um Bundestrainer Hansi Flick endet das Abenteuer für den 34-Jährigen nach nur zwei Wochen schon wieder. Ziemlich „abrupt“, wie er findet, denn er und die anderen Mitglieder des Teams hatten sich gerade erst richtig „eingegroovt“. Dennoch bleibt ihm in vielerlei Hinsicht eine unvergessliche Zeit.

Allerdings hat Woischner das Ausmaß des Ausscheidens ebenso hart getroffen wie wahrscheinlich jeden anderen auch, der vor Ort für den DFB tätig war – egal ob Spieler, Fan-Botschafter oder Busfahrer. So ereilte ihn eine Nachricht, die er zu diesem Zeitpunkt gar nicht erwartete, inmitten der eigenen Schockstarre. Doch die Verantwortlichen des Verbands hatten sich dem Anschein nach auf alle möglichen Szenarien bestens vorbereitet. „Zehn Minuten nach dem Spielende haben wir vom DFB schon unsere Rückflug-Tickets erhalten“, so der Sozialarbeiter.

Einen Tag zuvor habe er bereits eine Liste mit allen notwendigen Angaben für die anstehende Rückreise ausfüllen müssen. Dass es so schnell vorbei sein würde, hätte Woischner noch während des Deutschland-Spiels nicht wirklich für möglich gehalten: „Wir haben uns über das Ergebnis im Parallelspiel immer auf dem Laufenden gehalten. Und ehrlich gesagt haben wir alle nicht ansatzweise gedacht, dass das am Ende so ausgehen wird.“ Die Stimmung sei nach der Partie im deutschen Fan-Lager dementsprechend „enttäuscht“ und „bedrückt“ gewesen.

Zwischen Glitzer und Gastarbeiter

Und trotzdem blickt ­Woischner, der beim Fanport des SC Preußen mit der aktiven Fanszene arbeitet, auf eindrucksvolle 14 Tage in Katar zurück. Eindrücke und Erlebnisse, die ihn für sein Leben geprägt haben, wie er selbst sagt. Aber auch nicht immer nur positiv waren. „Ich habe die zwei Welten dieses Landes kennengelernt“, erzählt er rückblickend. So sei der Kontrast zwischen der Skyline und dem Glitzer-Leben von Doha und der Unterbringung der Gastarbeiter – in unmittelbarer Nähe war auch Woischners Unterkunft – dramatisch gewesen.

Einzelkritik: Deutschland gegen Costa Rica Manuel Neuer: Eine Glanztat gegen Fuller (42. Minute). Beim Ausgleich machtlos. Beim zweiten Gegentor unglücklich. Ein ganz bitterer Rekordabend im 19. und wohl letzten WM-Spiel. Note: 4 Foto: www.imago-images.de Joshua Kimmich: Erstmals unter Flick für 45 Minuten auf rechts zurückversetzt. Fand dort kaum ins Spiel. Auch in der zweiten Halbzeit als Sechser genügte er nicht den hohen Ansprüchen. Note: 4 Foto: www.imago-images.de Niklas Süle: Der Dortmunder fand nach dem Japan-Fehlstart nie in dieses Turnier. Zu weit weg von seinen Gegnern. Paradebeispiel war das zweite Gegentor. Note: 5 Foto: www.imago-images.de Antonio Rüdiger: Was für ein Bock gegen Fuller (42.) und konfus beim zweiten Gegentor. Schaltete sich am Schluss immer mehr offensiv ein – ohne Fortune. Note: 4 Foto: www.imago-images.de David Raum: Im Anfangsschwung mit guten Flanken. Verlor im Laufe des Spiels zu sehr an Tempo. Bei Costa Ricas Kontern nicht stabil. Note: 4 Foto: www.imago-images.de Leon Goretzka: Der Münchner war nicht fit. Das sah man von der ersten Minute. Ohne seine typische Dynamik. Zur Halbzeit mit muskulären Problemen raus. Note: 4 Foto: www.imago-images.de Ilkay Gündogan: Verteilte im Zentrum fleißig die Bälle, in die gefährlichen Zonen kam er zu selten. Musste dann aus taktischen Gründen für Füllkrug (55.) weichen. Note: 4 Foto: www.imago-images.de Leroy Sané: Startete mit viel Tempo ins 50. Länderspiel. Schuf in der engen Gegnerdefensive Räume. Für das erste WM-Tor reichte es auch für ihn nicht. Note: 3 Foto: www.imago-images.de Jamal Musiala: Dribbeln, dribbeln, dribbeln. Die Fans raunten vor Begeisterung. Das erste WM-Tor gelang dem jungen Münchner bei der WM-Premiere nicht. Note: 3 Foto: www.imago-images.de Serge Gnabry: Der deutsche Power-Man. Beruhigte mit erstem Kopfballtor im DFB-Dress erstmal die Nerven. Suchte den Abschluss. Aber zum großen Retter wurde er nicht. Note: 2 Foto: www.imago-images.de Thomas Müller: Das war kein WM-Niveau mehr. Konnte Flicks Vertrauen nicht zurückzahlen. Zu viel Flipper-Fußball. Ein trauriges Turnierende für den Rio-Weltmeister. Note: 5 Foto: www.imago-images.de Lukas Klostermann (ab 46. Minute): Kam für die zweite Halbzeit als rechter Verteidiger. Mit zu wenig Aktionsradius, um den nötigen Torwirbel auszulösen. Note: 4 Foto: www.imago-images.de Niclas Füllkrug (ab 55. Minute): Warf als Joker wieder alles rein. Scheiterte erst an Costa Ricas Torwart Navas. Sein zweites WM-Tor war dann ein nutzloser Schlusspunkt. Note: 2 Foto: www.imago-images.de Kai Havertz (ab 66. Minute): Kam in der Schlussoffensive und traf doppelt. Doch die Tore des Chelsea-Stürmers reichten nicht mehr. Note: 1 Foto: www.imago-images.de Mario Götze (ab 66. Minute): Der Frankfurter kam beim WM-Comeback wie gegen Japan als Joker. Eine Chance, mehr nicht. Der Rio-Moment ließ sich nicht wiederholen. Note: 3 Foto: www.imago-images.de Matthias Ginter (ab 90.+3): Der Freiburger bekam von Flick beim dritten WM-Turnier in der Nachspielzeit noch seine ersten WM-Minuten geschenkt. Ohne Note Foto: www.imago-images.de

Ein einziges Bier oder ein Gin Tonic hätten auf der einen Seite teilweise 40 bis 50 Euro gekostet, auf der anderen habe es Essen und Trinken für umgerechnet 5 Euro gegeben – „überaus lecker“ wohlgemerkt. Woischner beschreibt die Unterschiede in einem für ihn im Nachhinein durchaus interessanten Land als „exorbitant“. Zum Teil habe er im Restaurant zweieinhalb Stunden auf die Bestellungen warten müssen – auch der Zimmer-Service sei seinen Aufgaben überhaupt nur nach mehrmaliger Nachfrage nachgekommen.

Das Abenteuer Katar hatte für den Münsteraner aber auch schöne Seiten: „Wir haben viele tolle Menschen kennengelernt.“ Außerdem sei er am ersten Vorrundenspieltag vor dem Match gegen Japan auf Bundesinnenministerin Nancy Faeser und DFB-Präsident Bernd Neuendorf getroffen. Faeser hatte während der Begegnung, anders als die deutschen Nationalspieler auf dem Platz, demonstrativ die „One-Love“-Binde auf der Ehrentribüne direkt neben Fifa-Machthaber Gianni Infantino getragen.

Zurück in die Realität

Für Woischner geht es an diesem Samstag zurück nach Deutschland. Raus aus der mit Wolkenkratzern bebauten Stadt Doha und weg von 32 Grad mit Sonnenschein – rein ins trüb-kalte Winterwetter nach Münster bei Werten um den Gefrierpunkt und Glühwein. Spätestens am Montag kehrt endgültig Alltag ein. Dann geht Woischner seiner leitenden Tätigkeit in einem Integrationsprojekt für Flüchtlinge nach – zunächst bei einem Termin in der Soccerhalle Rummenigge. Zwar nicht die WM, aber der Fußball bleibt.