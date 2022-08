Steigerung reicht nicht zum Sieg für den BSV Roxel

Der BSV Roxel brauchte gegen den FC Nordkirchen erstmal eine deutliche Kabinenansprache von Trainer Oliver Logermann, um richtig in der Partie anzukommen. Mehr als ein Remis war am Sonntag trotzdem nicht drin.

Die Ansprache von Oliver Logermann fiel in der Pause etwas lauter aus. Überhaupt nicht zufrieden war der Trainer des BSV Roxel mit dem Auftritt seiner Mannschaft gegen den FC Nordkirchen, der nach 45 Minuten durch René Nemitz die BSV-Führung von Adenis Krasniqi (40.) ausgeglichen hatte. „Wir waren am Anfang zu mutlos, das war nicht gut. Aber wenn wir die erste Halbzeit so wie die zweite gespielt hätten, dann hätten wir gewonnen“, sagte Logermann. Denn seine Mannen steigerten sich zwar, brachten aber auch die zweite Führung nicht über die Zeit und durften sich am Ende noch bei Christoph Lübke bedanken, der kurz vor dem Abpfiff mit einem langen Sprint eine gefährliche Unterzahl-Situation vor dem eigenen Kasten entschärfte.

Im besagten ersten Abschnitt tat sich Roxel gegen den „sehr guten Aufsteiger“ (Logermann) schwer, auch weil der Gastgeber durchaus vorhandene Freiräume nicht nutzte. „Da waren wir zu unsauber, zu ungenau“, monierte der Coach.

Houghton traf zur Führung

Besser machte es sein Team nach dem Wechsel, ging direkt durch Niklaas Houghton – er traf nach einer Flanke von Leon van der List – in Führung. Doch als jeweils per Kopf der Torschütze an Keeper Nico Plechaty und Florian Kaling an der Latte scheiterten, ergriff Nordkirchen die sich bietende Chance und egalisierte durch Linus Hensler erneut. „Wir hätten in der Phase vor dem Ausgleich nachlegen müssen“, sagte Logermann.

BSV: Klein - Goßling (90.+1), Lübke, Ziegner - Gockel, Flaßhar (46. Kleine-Wilke) - van der List (58. Bäumer), Joaquim, Picht (77. Bußmann) - Houghton, Krasniqi (66. Kaling)