Studium in den USA: Warum SGS-Talent Bodemer ein „kleines Dörfchen“ wählte

Das Städtchen Cleveland im US-Bundesstaat Mississippi ist ein beschauliches Fleckchen Erde. Mit der großen Metropole in Ohio hat der Ort außer dem Namen nicht viel gemeinsam. Eine klassische amerikanische Kleinstadt mit knapp 11 000 Einwohnern. Trotzdem hat sich SGS-Schwimmerin Janne Bodemer diesen Ort ganz bewusst ausgesucht – und startet dort im Januar per Sportstipendium in ihr Studium.

„Das ist eher ein kleines Dörfchen“, weiß die 19-jährige Münsteranerin, die an der dortigen Delta State University studieren wird. „Aber mir war es auch gar nicht so wichtig, auf eine riesige Uni zu gehen. Ich wollte eher eine kleinere Schule, bei der man nicht nur irgendeine Zahl ist.“

Auch Alaska stand zur Wahl

Bodemer, die im Sommer in Berlin ihre ersten Deutschen Meisterschaften für die SGS schwamm, hatte schon lange überlegt, irgendwann mal ins Ausland zu gehen. Ein akademisches Stipendium kam für sie nicht in Frage, auch durch ihren SGS-Kollegen Valentin Schnermann, der seit diesem Sommer in New York studiert und schwimmt, kam sie auf die sportliche Variante.

„Ich war bei einer Agentur, die Sportstipendien vermittelt hat und habe dann mit mehreren Trainern gesprochen“, sagt Bodemer, die im Frühjahr ihr Abitur am Schiller-Gymnasium in Münster machte. Auch eine Uni in Alaska war in der Verlosung, am Ende aber bekam der Coach aus Cleveland den Zuschlag. „Mit dem habe ich mich von Anfang an sehr gut verstanden“, sagt Bodemer und nennt noch einen anderen Grund für ihre Entscheidung: „Alaska hatte ein reines Mädchenteam, in Mississippi ist es gemixt. Das kenne ich von der SGS, da fühle ich mich glaube ich wohler.“

Zwei Wochen noch bis zum Abflug

Neben Bestleistungen im Schwimmbecken wird Bodemer auch in der Uni gefordert sein. Erstmal wolle sie Business studieren, später vielleicht noch mal umsatteln. „Ich weiß auf jeden Fall, dass ich irgendetwas im naturwissenschaftlichen Bereich machen will“, sagt sie.

Nun sind es noch gute zwei Wochen, dann geht das große Abenteuer los. Am 3. Januar hebt Bodemer aus Frankfurt ab, wird in den frühen Morgenstunden des Folgetages in den Staaten landen. In Amerika war sie noch nie, besonders aufgeregt wirkt sie trotzdem nicht. „Ich bin ehrlich gesagt recht ruhig, habe noch so viele Dinge zu planen. Durch den ganzen Stress hält sich das noch in Grenzen. Aber spätestens wenn ich an dem Tag aufwachen werden, wird das sicher ganz anders sein“, sagt sie.