SV Mauritz sichert Platz drei, „Bigpoint“ für Eintracht Münster

Während es in der ersten beiden Staffeln am Wochenende ein bisschen ruhiger zuging, lohnt sich ein Blick auf die Kreisliga A3. Der SV Mauritz holte in der vergangenen Woche zwei wichtige Siege gegen die direkte Konkurrenz und rangiert auf Platz drei. Eintracht Münster hingegen entschied am Sonntag das Kellerduell gegen BG Gimbte für sich und hat nun beruhigende zehn Punkte Abstand auf einen Abstiegsplatz.

Einen „absoluten Bigpoint“, nannte Trainer Stefan Thiem den 3:1(0:0)-Sieg gegen den Vorletzten, jetzt sehe es ganz gut aus für seine Eintracht. „Und wir sind auch ganz gut drauf, werden weiter punkten“, versprach er. Laurin Pieper brachte die Eintracht mit einem Doppelpack auf Kurs (59./67.), Bernhard Stennecken setzte nach Gimbtes zwischenzeitlichem Anschluss den späten Schlusspunkt (90.+2).

Kolobaric lobt Moral

Weiter oben im Tableau hat sich der SV Mauritz auf Platz drei festgesetzt. Auf den 3:1(1:1)-Erfolg am Donnerstag gegen das fünftplatzierte Fortuna Schapdetten folgte am Sonntag auch noch der 2:1(0:1)-Derbysieg gegen den FC Münster 05, der immerhin auf Platz sechs rangiert. „Wirklich eingeplant waren diese sechs Punkte nicht“, sagte SVM-Coach Ivo Kalobaric, freute sich aber natürlich trotzdem. Vor allem, weil seine Mannen auch gegen Münster 05 wieder einen Rückstand drehten. „Das ist etwas, was wir die ganze Saison schon zeigen. Wir geben nicht auf“, freute sich Kolobaric über die Tore von Wenzel Voß (62.) und Alexander Giesen (81.).