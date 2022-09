TC Union zurück in der Zweitklassigkeit

Anastazja Neumann gewann mit dem TC Union die Meisterschaft in der Regionalliga – und spielt daher 2023 mit dem TCU wieder in der 2. Bundesliga.

Den Betriebsunfall Zweitliga-Abstieg hatten die Tennis-Damen des TC Union Münster umgehend wie überraschend korrigiert. Als Meister der Regionalliga West schaffte das Team von der Steinfurter Straße die sportliche Qualifikation für das Unterhaus, in dem sie zuvor von 2014 bis 2021 gespielt hatten. Doch wollte der Club erneut hoch in die Zweitklassigkeit? Die Frage blieb zunächst offen, ist nun aber beantwortet – und zwar einstimmig: Der TCU nimmt 2023 die Herausforderung in der 2. Bundesliga an, kehrt nach nur einem Jahr Abstinenz zurück.

„Wir haben kurz überlegt“, sagte Unions Präsident Dirk Oellers, der aber wie seine Vorstandskollegen um Michael Schade und Manfred Leuer zum Ja-Wort tendierte. Und da es auch für „uns Spielerinnen keine Frage war“, wie Manon Kruse, die jüngst in Lissabon vier Titel bei der Ü-40-WM gewann, erklärte, hinterlegt Union sein Teilnahmerecht fristgerecht beim Deutschen Tennis-Bund.

„Wir bleiben unserer Linie treu“

Den eingeschlagenen Weg, den der TCU zur Konsolidierung eingeschlagen hat, will der Club nicht verlassen. Heißt: „Wir bleiben unserer Linie treu und werden nicht drei, vier neue Spielerinnen aus dem Ausland holen“, sagt Oellers, dem Coach Szymon Seifert zustimmt. „Wir wollen weiter auf den Kern setzen, mit dem wir aufgestiegen sind. Und mal sehen, was dann noch passt“, sagt er und merkt an, dass konkrete personelle Gespräche noch nicht geführt worden sind. „Da steigen wir in der nächsten Zeit ein.“

Das Unioner Team 2023 aber zeichnet sich dennoch schon in Grundzügen ab. Paula Rumpf, Kruse, Anastazja Neumann, Ria Dörnemann, Deborah Döring oder Nele Niermann und Friederike sollen weiter zum Aufgebot gehören. Auch die Slowenin Nastja Kolar, seit drei Spielzeiten beim TCU, ist eine Kandidatin. „Nach der besonderen Saison 2021 haben wir wieder zu uns gefunden. Daher ist das oberste Gebot, das Mannschaftsgefüge und die Teamchemie zu wahren“, sagt Teammanagerin Tina Kötter, die gleichwohl eine Verstärkung für die „obere Position“ nicht ausschließt.

Die Vorfreude auf das Zweitliga-Comeback ist groß, ist spürbar. „Wir haben richtig Lust darauf und freuen uns, dass wir die Möglichkeit, uns wieder in der 2. Liga zu zeigen“, sagt Seifert und spricht damit auch seinen Spielerinnen aus der Seele.