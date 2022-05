THC-Damen mit Sieg und Niederlage, Herren gewinnen

Nachdem in der Vorwoche die Oberliga-Herren des THC Münster in die Rückrunde gestartet waren, legten nun auch wieder die Damen los. Und das gleich mit einem Doppelpack, der für den Oberliga-Vierten mit einem Pflichtsieg und einer knappen Niederlage endete. Zunächst besiegte das Team von Trainer Florian Korte das punkt-und torlose Schlusslicht Bielefelder TG mit 11:0 (5:0), um dann beim Mettmanner THC ein 0:2 (0:0) zu kassieren.

Gegen die dezimierte, rein defensiv auftretende TG entwickelte sich von Sekunde eins an ein Einbahnstraßen-Spiel. Münster hatte alles im Griff, dominierte nach Belieben und vergab dabei noch einige gute Chancen. Maria Griese, Luisa Rüßmann (je 3 Tore), Hannah May, Lotti Mühlstroh, Jule Mertens, Annika Hartlieb sowie Malina Reblin trafen.

Das Problem der vergebenen Möglichkeiten – gerade nach Strafecken – nahm der THC aber mit nach Mettmann. Der Gast hatte „klar mehr Kreis-Szenen“ (Teamsprecherin Paula Kruse), kam aber zu keinem Tor. Dies nutzte Mettmann mit zwei Treffern im letzten Viertel.

Herren mit klarem Sieg

Nach dem Remis zum Neustart – es waren die ersten Punktverluste der Saison – fanden die THC-Herren beim 5:1 (0:0) bei Uhlenhorst Mülheim III wieder in die Spur. Allerdings mit etwas Verspätung, in Unterzahl geriet der Gast in Rückstand. Doch nachdem Nico Heyer zum Ende des dritten und Moritz Hufer zu Beginn des vierten Viertels die Partie gewendet hatten, kam der THC so richtig in Schwung. „Da haben wir so richtig aufgedreht, weil wir dann auch die Räume bekommen haben“, sagte Teamsprecher Lasse Höppner. Die Folge waren die Treffer von Philippe Krienelke, Tom Tippkemper und Toya Rose.