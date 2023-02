Westfalia hat bei Remis nach ewiger Pause „noch Luft nach oben“

Mehr als drei Monate musste Westfalia Kinderhaus auf diesen Tag Ende Februar warten. Kein Wunder, dass noch nicht alles funktioniert. Aber beim 0:0 in Mesum gab es durchaus gute Ansätze für Trainer Holger Möllers.

Gute drei Monate ruhte der Spielbetrieb für die Westfalia. „Da muss man erst mal sehen, wo wir stehen“, weiß Coach Holger Möllers, dass aller Anfang schwer ist. Und so war Kinderhaus beim Gastspiel in Mesum am Sonntag stets bemüht, erspielte sich vor allem im ersten Abschnitt durch Nawid Abdvis Zadeh und Montasar Hammami gute Möglichkeiten, um nach der Pause ein wenig mit Fortuna im Bunde zu sein. Letztlich brachte das torlose Remis für beide Seiten immerhin einen Zähler.

Dabei hatte der Gast sogar einen Treffer erzielt, nachdem Mesums Tormann Nils Wiedenhöft nach einem Gerangel mit Zadeh den Ball fallen ließ und der Westfalia-Stürmer die Kugel ins Tor spitzelte. Der Unparteiische hatte aber ein Foul des Kinderhäusers gesehen und gab das Tor nicht. „Das Zweikampfverhalten war in Ordnung, spielerisch ist durchaus Luft nach oben“, so Möllers.

Westfalia: Siegemeyer – Horstmann, Wietzorek, Wesberg, Odinks Peters – Schöneberg (82. de Brito Junior) – Witt (90. Kottenstede), Ritter – Zadeh (59. Haverland), Das (72. Schürmann), Hammami