Torrichter machen Pause

Die dritte Liga hat Pause, Florian Exner nicht. Der Drittliga-Referee aus dem Fußball-Kreis Münster ist schon wieder im Einsatz – unter Dach und vom Fach. Exner pfeift derzeit in der Halle am Berg Fidel bei den Fußball-Stadtmeisterschaften.

In der vergangenen Woche führte seine Dienstreise nach Sachsen. Zwickau gegen Meppen. 3. Liga. Florian Exner war dabei – als Schlichter in Schwarz. Inzwischen steht der Referee aus dem Fußballkreis Münster seinen Mann in der dritthöchsten Spielklasse, an der Linie darf er gar im Unterhaus ran.

Und nun? Berg Fidel! Fast um die Ecke. In der Vor- und Finalrunde gehört der 29-Jährige zum 16-köpfigen Establishment der Unparteiischen. Zum zweiten Mal nach 2018. Als ranghöchster Spielleiter. „Er ist top motiviert, war der Erste heute“, sagt Philipp Hagemann, Vorsitzender des Kreisschiedsrichterausschusses, über sein Zugpferd im Stall. Das zum Auftakt wie seine Kollegen mit einer Situation konfrontiert war, die absolut neu ist: bei den Stadtmeisterschaften gibt es während der Vorrunde keine Torrichter mehr. „Wir sind hier und jetzt absolut auf uns allein gestellt“, weiß Exner. Ein Problem?

Fakt ist: Falls im Rücken des Schiris oder außerhalb seines Sichtfeldes etwas Entscheidendes passiert, muss er sich schnellstmöglich festlegen. Selbst dann, wenn es die Zuschauer in der Arena so ganz anders sehen. Das birgt gehöriges Konfliktpotenzial. „Der Torrichter war gleichsam Assistent. Das war mitunter sehr dienlich“, weiß Exner. Er sagt aber auch: „Das ist ein typisches Münster-Phänomen. Bei anderen Turnieren müssen wir ohne externe Hilfe auskommen.“

Den Beschluss, auf zwei weitere Schwarzkittel bei den Gruppenspielen an den ersten beiden Turniertagen zu verzichten, hat der Veranstalter, der 1. FC Gievenbeck, gefasst. Eine Sparmaßnahme und ein Testlauf, wie Turniersprecher Christian Wielers versichert. „Wir haben im Vorjahr einen vierstelligen Betrag an Schiedsrichterkosten im Rahmen der Vorrunde gehabt. Die wollten wir reduzieren. Das ist der Hintergrund.“ In den kommenden Wochen soll mit Hagemann und Co. Rücksprache gehalten und ein Resümee gezogen werden. Am Samstag, Sonntag und Montag läuft alles wie gewohnt.