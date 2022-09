Tourists mit erstem Sieg in neuer Liga

Corona veränderte auch die Rugby-Landschaft, die Tourists Münster spielen nun nicht mehr in der Nordstaffel, sondern im Westen. Nun sicherte sich der Zweitligist, der in einer Spielgemeinschaft mit dem Team aus Wiedenbrück antritt, den ersten Sieg.

Die Rugby Tourists im Einsatz: In Münster gelang dem Zweitligisten der erste Saisonsieg.

Die Rugby Tourists Münster beginnen sich in ihrer neuen sportlichen Heimat einzuleben. Im zweiten Saisonspiel, dem ersten vor heimischen Fans am Pleistermühlenweg, sicherte sich die neue Spielgemeinschaft mit dem Team aus Wiedenbrück das erste Erfolgserlebnis. Gegen den TuS Düsseldorf siegte der Zweitligist mit 43:14.

Die Rugby-Landschaft musste nach den Corona-Verwerfungen gründlich überarbeitet und geglättet werden. Viele Vereine vor allem im Norden haben den Einschnitt nicht überstanden, zogen ihre Teams zurück, so dass nur noch drei zweite Ligen im Einsatz sind. Der Norden, langjährige Heimat der Tourists, hat keine eigene Spielklasse mehr. Die Münsteraner spielen jetzt wie schon im ersten Zweitliga-Jahr in der Westgruppe um Punkte und wohl den Klassenerhalt.

Trainer aus Wiedenbrück, Spielort in Münster

Denn auch die Tourists sind nicht ganz unbeschadet durch die Pandemie gekommen. Umzüge, Studienabschlüsse, familiäre Veränderungen und Berufswechsel haben den Kader dezimiert – gemeinsam mit dem befreundeten Club aus Wiederbrück konnte jedoch ein qualitativ wie quantitativ wettbewerbsfähiges Team auf die Beine gestellt werden. Trainiert wird im Wochenwechsel in Wiedenbrück und Münster, die Ostwestfalen stellen mit Ricardo Zanero den Trainer, die Tourists den Heimspielort.

Der ist auch am 8. Oktober gefragt, wenn sich der SC Frankfurt II in Münster vorstellt. Eine Woche später machen sich die Touristen auf zum kleinen Grenzverkehr nach Luxemburg, dann zum RC Luxemburg. Mit dem RC Walferdange wartet zudem noch ein zweiter Club aus dem benachbarten Großherzogtum in der Liga.