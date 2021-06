Trainingslager und Mini-Liga sollen Westfalia Kinderhaus nach vorne bringen

Professionelle Leistungsdiagnostik, individuelle Trainingspläne, ein dreitägiges Trainingslager und eine vierteilige Testserie unter Wettkampfbedingungen: Keiner soll sagen, die Handballerinnen von Westfalia Kinderhaus würden unvorbereitet in das Abenteuer Oberliga starten. Trainer Florian Ostendorf ist natürlich immer dabei – allerdings mehr als ständiger Begleiter denn als knallharter Antreiber. Ein Posten, der bei der hohen Eigenmotivation seiner Schützlinge ohnehin mehr oder weniger überflüssig ist.

„Ich muss allen ein riesiges Lob aussprechen, die ziehen super mit, investieren viel Zeit und zum Teil auch Geld für die Diagnostiken. Das macht richtig Spaß“, so Ostendorf, der sein Team den dieser Tage oft widrigen Trainingsbedingungen zum Trotz vier Wochen vor Ligastart (4. Oktober) auf dem besten Weg sieht.

Dabei ist die Westfalia mit Abstand und Augenmaß in die Vorbereitung gestartet und hat nicht jede Corona-Lockerungsmaßnahme sofort bis ins letzte Schlupfloch genutzt. Über die individuelle Vorbereitung und das Kleingruppentraining hat das Team Schritt für Schritt Tempo aufgenommen und steuert jetzt nahe der Höchstgeschwindigkeit auf die Wettkampfreife zu. Wichtige Meilensteine der professionellen Vorbereitung lieferte dabei die neue Zusammenarbeit mit Tobias Salewsky. Ostendorf kennt den Physiotherapeuten noch gut aus gemeinsamen Drittliga-Zeiten bei der Ahlener SG. Salewsky ist zudem zertifizierter Athletiktrainer beim DOSB, betreut weiterhin die Ahlener Handballer, begleitet angehende Olympiakandidaten – und ist mit seiner Fachpraxis für Individuelle Therapie (FITMoves) in Münster somit naheliegender und perfekter Kooperations-Partner für die Westfalia. „Mit Tobi haben wir einen ausgewiesenen Fachmann an unserer Seite, der uns dabei helfen wird, ein paar Prozent in der Oberliga draufzulegen“, freut sich Ostendorf über die Zusammenarbeit, die seinen Spielerinnen maßgeschneiderte Daten und Trainingsprogramme sowie dem Coach wichtige Hinweise in Sachen Belastungssteuerung lieferte.

Drei Einheiten pro Woche, Tests an den Wochenenden und die Termine im FIT – das Team ist in den vergangenen Wochen allen geltenden Abstandsregeln zum Trotz eng zusammengerückt, die Neuzugänge sind bestens inte­griert. Große Teile des bevorstehenden Wochenendes wird die Westfalia nun in und an der Dreifachhalle am Schulzentrum Kinderhaus verbringen. Im Trainingslager soll das Team den Feinschliff für die Saison bekommen, die für die Westfalia bereits am Folge-Wochenende mit der selbst organisierten „Mini-Liga“ beginnt.

Ostendorf hat mit den ehemaligen Verbandsliga-Konkurrenten Vorwärts Wettringen und Eintracht Coesfeld eine vierteilige Testserie mit Hin- und Rückspielen auf die Beine gestellt, die sein Team passend und punktgenau zum Oberliga-Start auf Betriebstemperatur bringen soll. Los geht es dabei am 13. September mit dem Heimspiel gegen Eintracht Coesfeld. Das Team, das der Westfalia bis zum vorzeitigen Ende der Aufstiegssaison massiv Druck gemacht hatte – und das ein guter Gradmesser dafür sein dürfte, wie heiß die Westfalia wirklich schon auf die neue Oberliga-Saison ist.