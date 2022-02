Trotz Corona: Vorsichtiger Optimismus für 40. Auflage in Saerbeck

Am 3. Juli wollen sich 550 Athletinnen und Athleten in den Saerbecker Badesee stürzen.

Gute Vorsätze? Schaff’ ich nie! – vielleicht doch. Seit dem Jahreswechsel ist das Anmeldefenster für die 40. Auflage des Saerbecker Triathlons geöffnet. „Eine gute Gelegenheit, seine Ziele 2022 im Blick zu behalten“, sagt Maren Becker, verantwortlich für die Pressearbeit beim Ausrichter Wasser + Freizeit Münster. Am 3. Juli soll das traditionelle Event vor der traumhaften Kulisse des Badesees über die Bühne gehen.

„Wir trauen uns dennoch“

Omikron: Die Corona-Mutation sorgt weltweit für steigende Zahlen. Auch im Münsterland. „Wir trauen uns dennoch“, heißt das Motto der Verantwortlichen. Sie bauen auf das Wort der Virologen. Prof. Dr. Christian Drosten und Prof. Dr. Hendrik Streeck sind vorsichtig optimistisch für den Sommer 2022. Das Hygienekonzept, das eine erfolgreiche Durchführung 2021 ermöglicht hat, bildet die Grundlage für die Planung der kommenden Veranstaltung und „wird der jeweils geltenden Corona-Schutzverordnung angepasst“, wie Becker erklärt. Die Planung erfolgt in enger Abstimmung mit dem Triathlonverband und der Gemeinde Saerbeck.

Etwas besonderes zur 40. Auflage

Wahlweise stehen für die Volksdistanz (500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen) 300 sowie für das olympische Format (1500 Meter Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren, zehn Kilometer Laufen) 250 Startplätze zur Verfügung. Nicht unmöglich, dass im Rahmen der Wettkämpfe noch in einzelnen Ligen um wichtige Punkte gekämpft wird. „Wir wollen zum 40. natürlich etwas Besonderes auf die Beine stellen. Aber das alles ist abhängig von der aktuellen Situation“, weiß Becker. Zwei Mal in der Geschichte gab es bereits lange Gesichter bei den Dreikämpfern – 2017 leistete der Eichenprozessionsspinner ganze Arbeit, 2020 das Virus, das die Welt noch immer in Atem hält.

Und Auswirkungen auf das Training allen voran der Schwimmer hat. Das Hallenbad in Wolbeck, in dem die Athletinnen und Athleten von W+F in der Regel abtauchen, ist noch immer geschlossen. „Ende Februar, Anfang März, wird sich was tun“, sagt Becker, selbst im Wasser unterwegs. Licht am Ende des Tunnels.

Über die Wettkampfbedingungen und Corona-Auflagen hält der Veranstalter die Teilnehmenden auf der Website und den Social-Media-Kanälen auf dem Laufenden. Anmeldungen unter: www.wasser-freizeit.de.