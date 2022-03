TSC erobert auch ohne Spratte gegen Rhein-Sieg Volleys die Spitze

Der Zug in Richtung 2. Liga rollt weiter. Im Duell gegen die Rhein-Sieg Volleys setzte sich der TSC Gievenbeck mit 3:1 (25:21; 25:20; 18:25; 26;24) durch. Damit stehen die Münsteraner einen Punkt vor dem DJK Delbrück – und das mit sogar einem Spiel weniger.

Die Partie am Samstag war gleichzeitig auch eine Revanche für das Hinspiel. Dort fügte der Club aus dem Rheinland dem TSC eine von erst zwei Niederlagen zu. „Auf jeden Fall macht das den Sieg noch mal süßer. Uns wurde in der Hinrunde schon gezeigt, dass es häufig gegen Gegner aus der unteren Tabellenhälfte schwieriger ist. Dann ist der Druck als Favorit ein anderer,“ so Klaus Schmidt-Kotte, der den erkrankten TSC-Coach Michael Spratte an der Seitenlinie vertrat. Kurios: Eigentlich ist die Aushilfe kein Co-Trainer beim TSC, sondern Vater von Spieler Niklas Kotte. „Die Jungs haben sich wen gewünscht, der die Mannschaft kennt und der Ruhe mitbringt“, begründet Schmidt-Kotte.

Viele unnötige Angriffsfehler

Besonders in der ersten beiden Abschnitten bestätigte sich die Wahl: Beide gingen deutlich an den TSC. Im ersten setzte sich Gievenbeck schnell mit einigen Punkten ab, Friedrich Nagel „nagelte“ den Satzball zum 25:21 durch die Mitte. Im zweiten Durchgang änderte sich das Bild ein wenig. Viele unnötige Gievenbecker Angriffsfehler machten die Angelegenheit spannender, als sie eigentlich hätte sein müssen. Auch Schmidt-Kotte musste zugeben: „Da waren schon einige komische Bälle dabei.“ Doch zum Glück für die Hausherren standen die Gäste ihnen in dieser Hinsicht in nichts nach und versiebten beinahe jeden Aufschlag, wodurch eine Aufholjagd natürlich verhindert wurde.

„ »Wir waren in den ersten beiden Sätzen zu gierig, da war im dritten Satz schon ein bisschen die Puste weg.« “ Klaus Schmidt-Kotte

In der Folge machten es die Volleys deutlich besser und zeigten, warum sie das Hinspiel gewannen. „Wir waren in den ersten beiden Sätzen zu gierig, da war im dritten Satz schon ein bisschen die Puste weg“, sagte Schmidt-Kotte. Der Gast war die klar bessere Mannschaft, am Ende hieß es 18:25. Eine gute Aufschlagserie der Hausherren gegen Ende des Satzes verhinderte ein noch höheres Ergebnis. Es wurde also noch einmal spannend, denn obwohl Gievenbeck im vierten Satz häufig davonzog, kam der Außenseiter immer wieder zurück und wehrte sogar einige Matchbälle ab. Mathis Rehse, der zum wertvollsten Spieler gewählt wurde, entschied mit zwei starken Punkten das Spiel. Was war der Unterschied im letzten Satz? „In solchen Momenten ist Volleyball extrem Kopfsache. Da ist es großartig, so ein tolles Publikum im Rücken zu haben“, so Schmidt-Kotte.